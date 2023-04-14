【開箱】《模仿犯》改編日小說 服台水土締佳績

《模仿犯》改編日本作家宮部美幸的長篇小說，曾贏得多個小說獎，2002年搬上大銀幕，由《失樂園》森田芳光執導，中居正廣、山崎努、木村佳乃等主演。日劇版於2016年在東京電視台播出，換上中谷美紀、坂口健太郎、橋爪功等擔正。把著名的日本推理小說拍成台劇又贏得掌聲，編劇大刀闊斧將故事服台灣水土之外，適當增減角色也是成功關鍵。

《模仿犯》講述松延市發生連環殺人命案，帶領NOH拐殺案專案小組的檢察官郭曉其（吳慷仁飾）十分執著，常為工作犧牲生活。經過他深入調查，愈來愈接近兇案真相，卻被兇手不斷挑釁，最後也成為「受害者」。

原著小說細緻描繪每個角色的日常生活，以及每人之間的互動，尤其對兇手背景的着墨較深刻；台劇《模仿犯》以郭曉其為主角，其實是小說沒有的虛構人物，講述他中學時遭逢滅門慘劇，從此跟舅父生活，矢志成為檢察官；也因為過去的經歷，對兇案特別着緊，處事過於一板一眼，與同事關係欠佳。透過這人物，加深了法律能否伸張正義的省思。

劇中以1990年代後期為背景，另一改動是把不少篇幅放在電視新聞節目方面，講述兇手透過電視媒體發放片段，或電視台為了爭取收視，訪問受害者家屬；探究身為第四權的新聞媒體，若越界會是怎樣的雙面刃。

（明日再續）