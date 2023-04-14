內地導演王兵《青年》入圍康城主競賽 是枝裕和《怪物》再逐金棕櫚大獎

事實上，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演、《無間道風雲》馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導《花月殺手》（Killers Of The Flower Moon, Martin Scorsese），夏里遜福（Harrison Ford）擔正的《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones And The Dial Of Destiny），大會早前已公布會在康城世界首映，加上宋康昊主演、金知雲執導的韓片《蜘蛛網》，以及加拿大男歌手The Weeknd、「星二代」莉莉露絲狄普（Lily-Rose Depp）及Blackpink成員Jennie主演的劇集《The Idol》，亦獲邀在康城放映，星光熠熠場面可期。

《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）主演新片《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry，暫譯），獲選為今屆開幕電影，除了是他被指家暴及與前妻安柏赫特（Amber Heard）的離婚訴訟後首部復出之作，亦大有機會跟女兒莉莉露絲同時亮相紅地氈。

陳哲藝《燃冬》入圍一種關注單元

另一方面，《花火》日本名導北野武新片《首》，應邀在康城放映；《熱帶雨》新加坡導演陳哲藝《燃冬》由周冬雨主演，入圍一種關注單元，對手包括宋仲基主演、金昌勳執導的《禍亂》，以及金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）主演的澳洲電影《The New Boy》。