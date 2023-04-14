每書1季 預拍10年 《哈利波特》拍劇全新班底

羅琳名作《哈利波特》曾搬上大銀幕，拍成8部電影，由丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）等主演，總票房77億美元（約600億港元）；博萊斯昨在記者會表示，劇集《哈利波特》會忠於原著，而且重新選角，預計每季以1本小說為基礎，整個拍攝計劃長達10年。羅琳發聲明表示，「MAX致力維持我的著作完整，對我而言很重要，期待參與這新改編作品，它將提供只有長篇連續劇才能展現的深度和細節」。

羅琳被跨性別團體視為公敵，她監製的《哈利波特》劇集勢必惹起關注；博萊斯不願評論，認為《哈利波特》的故事對愛及自我接納有正面描述，這才重要，而且會在劇中表達出來。

除了《哈利波特》，Max亦宣布多個拍攝計劃，包括再推出《權力遊戲》前傳劇集《A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight》，改編作者馬田（George R.R. Martin）小說《Dunk and Egg》；電影《詭屋驚凶實錄》及劇集《囧男大爆炸》將分別拍劇集版及外傳。

朴贊郁監製羅拔唐尼主演新劇

另一方面，Max發布了多齣新劇預告片，包括麥維斯（Matt Reeves）執導《蝙蝠俠》中企鵝一角抽出拍成8集外傳《The Penguin》，在電影版演企鵝的哥連費路（Colin Farrell）擔正。據悉此劇還在製作中，故事講述葛咸城在謎語人殺死黑幫頭目後，陷入混亂，地下世界更權力真空。《The Penguin》預計2024年上架。《鐵甲奇俠》羅拔唐尼（Robert Downey Jr）主演的間諜劇《The Sympathizer》，根據普立兹得獎同名小說改編，講述越共間諜潛入洛杉磯難民社區的故事，《分手的決心》韓國導演朴贊郁監製、編劇及執導，羅拔唐尼在預告片段中以不同造型現身。

兩屆金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）演出《刑警雙雄》第4季《True Detective: Night Country》，發放了首條預告，講述阿拉斯加負責北極觀測站的8名男子失蹤，而且毫無線索，茱迪伙拍卡莉里斯（Kali Reis）飾演的女警展開調查。 繼《東城夢魘》後，奧斯卡影后琦溫絲莉（Kate Winslet）再與HBO合作，主演劇集《The Regime》，其餘演員還有《瘋戀佳人》馬提亞斯桑納斯（Matthias Schoenaerts）、曉格蘭特（Hugh Grant）及安哲雅麗絲布洛（Andrea Riseborough）等，《國王的伸冤》史提芬費雅斯（Stephen Frears）執導；從預告片所見，琦溫絲莉扮演虛構中歐國家元首，會見來自美國的官員。她既要面對國內動盪局勢，又恐權力被剝奪。