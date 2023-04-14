91歲胡楓獲金像獎終身成就獎 爾冬陞稱《給十九歲》若勝出不播片

記者：陳釗

爾冬陞昨日與余安安、錢嘉樂和文雋等金像獎協會董事局成員，以及大會社交平台直播節目主持鄧月平和鍾雪瑩出席拜神儀式。ViuTV直播頒獎禮，MakerVille行政總裁魯庭暉亦有現身，但不接受訪問。

不想取消提名資格成先例

對於英華女書院早前表態《給十九歲的我》退選最佳電影，金像獎表示無權褫奪任何提名資格。爾冬陞直認董事局一直很謹慎討論事件，亦諮詢過很多業內具分量人士及律師意見，最終董事局成員一致同意無權褫奪，「雖然這部戲有紛爭，但一套電影需要很多人才能完成，不能抹煞其他人的努力，既然電影已得到提名資格，我們投票人不樂見取消提名資格和取消攞獎資格的事情發生，如果有此先例，將來會非常危險」。爾冬陞表示若《給十九歲的我》到時真的得獎會照頒獎，大會尊重每名投票者決定，大家都是成年人，會自行決定投票意向。

談到英華書院已表示不會把影片交給金像獎播放，爾冬陞透露有辦法攞到片段，但存在風險，諮詢法律意見後，最後決定倘若該片得獎，大會不會播放電影片段。

兩年前已跟楊紫瓊聯絡

今年金像獎回歸文化中心舉行，爾冬陞表示在表演環節創作上注入新意和年輕元素，希望吸納更多年輕新一代關注香港電影，重回戲院；紅地氈移師文化中心海濱長廊大樓梯外。爾冬陞確認出爐奧斯卡影后楊紫瓊是頒獎嘉賓之一，「不是因她攞獎而請她，我們近兩年一直有聯絡楊紫瓊，但她忙拍戲度不到期，今次因為她剛拍完電影才配合到，她很想回來，雖然她是馬來西亞人，但演藝事業在香港開始，第一部戲是跟洪金寶合作」。

爾冬陞左手戴上護指套，透露日前在家中拿水杯時不小心撞到門邊，被玻璃碎𠝹到神經而需要做手術，前日才出院，「都要全身麻醉，幸好是左手，影響不太大，而且件事發生在深夜，無嚇到家人」。

TVB無派人採訪 爾冬陞嘲小器

今屆頒獎禮由ViuTV播映，無綫周日晚以《獎門人開心消費感謝祭》對撼。金像獎董事局成員錢嘉樂身兼「獎老」，對於「自己打自己」，他覺得沒什麼，各有各做，「兩者性質不同，我兩邊都撐，不會尷尬，現在的娛樂圈很好，可以周圍走，况且都不是第一次，我之前同『獎門人』曾志偉都因金像獎亮相過亞視，香港電影界盛事一定要撐」。笑問看好哪邊收視高？錢嘉樂即「獎門人」上身說：「打和！」

無綫昨日未有派員採訪，爾冬陞與錢嘉樂接受電子傳媒訪問時，爾冬陞笑問：「點解冇TVB個牌嘅？咁小器嘅？」嘉樂笑說：「咁要反映下。」爾冬陞叫錢嘉樂致電曾志偉頒獎禮當晚派員採訪，並說：「娛樂新聞都要做吓嘛！」

鄧月平做live預講錯嘢

鄧月平表示頒獎禮當晚伙鍾雪瑩和陳海寧組成live小組，由下午4時至晚上11時在頒獎禮各區穿梭，以輕鬆角度讓大家見到後台真實一面。她笑稱兩拍檔經驗豐富，所以不緊張。

鄧月平最近瘋狂煲電影做功課，不想丟架，屆時會回覆觀眾留言。可擔心講錯說話？鄧月平戴定「頭盔」笑言：「live就是要展示真實一面，如果有錯，請大家多多包容，或當一個笑料送給觀眾。」可擔心遇古靈精怪問題？她說：「我們會先過濾，除帶給大家娛樂，也是一個擋刀位。」

胡楓稱好演員要準時捱得

獲金像獎終身成就獎的91歲胡楓（修哥），縱橫演藝圈逾70年，接受金像獎大會專訪，被問「怎樣為之一個好演員？」修哥笑說：「好演員就是準時，導演叫你做嘅嘢，你交到足。仲有唔怕辛苦、捱夜、蝕底，就係咁啦。」