奧斯卡影后現身卡地亞晚宴 楊紫瓊︰掛住香港 好似我家人

記者︰林蘊兒

攝影︰鍾偉茵

楊紫瓊（Michelle）昨晚出席卡地亞晚宴 ，吸引半百傳媒採訪，她身穿黑色連身裙及佩戴名貴首飾亮相，甫到場即熱情跟傳媒打招呼，她開心說：「好耐無見，疫情關係，我已好耐沒來港，好掛住香港，剛巧有機會便回港，我看似與香港沒有『血緣』關係，但在港住了很久，香港好似我的家人。」剛抵港的Michelle未有時間相約朋友慶祝，「未有機會，先見長輩，之後才跟姊妹見面。（得獎後是否吃了很多餐慶功飯？）一直未停過，早前去了倫敦拍新片，劇組為我舉行小型慶祝會，該片仍未拍完，拍攝現場好緊張，劇組要確保大家安全，逢星期一、三、五都要做檢測」。

「男友陪伴是最好獎勵」

會否來港拍戲？Michelle爽快表示會，因電影生涯由香港開始，有很多人可以合作，亦一直有港產片接洽，有適合會拍。她來港前帶同「小金人」獎座返馬來西亞家鄉怡保祭祖，其母亦跟「小金人」合照，「我好耐無返大馬，得獎後第一時間回去見媽咪和拜祭爹哋」。心情是否仍興奮？她指心態有點奇怪，「之前為《奇異女俠玩救宇宙》宣傳時，經常聽到部戲有機會爭獎，根據奧斯卡紀錄，亞洲電影和中國演員好少獲提名，尤其是男、女主角，甚至演出機會都好少，幸好今次入圍，攞到張入場券，要不然就沒機會坐在場內。這部片是屬於觀眾的電影，知道得獎一刻，當地很多人都好開心、好支持我們，聽到好多歡呼聲，我好開心」。她表示男友Jean Todt一直陪着她，已是最好的獎勵，「他不識電影，不知發生什麼事，但一直陪住我，我已經覺得好好」。

劉嘉玲閃爆登場 周汶錡露背騷腿

同場還有劉嘉玲、周汶錡、何超瓊、莫文蔚與老公Johannes等。劉嘉玲身穿黑色性感晚裝，佩戴閃爆鑽飾華麗登場，但她以趕時間為由未有接受傳媒訪問。周汶錡一身粉紅色打扮，大露背又騷美腿，十分搶鏡。

莫文蔚籌備開音樂會賀入行30年

莫文蔚與老公十指緊扣到場，她表示近幾年因疫情留在歐洲，去年跟老公四圍去，玩足全年，似再度蜜月，「之前工作太忙，覺得要留時間畀老公，我又好耐無見媽咪，所以今次回港見媽咪」。

莫文蔚透露此行回港已偷偷拍了一部電影，又參與內地真人騷《聲生不息 寶島季》，「老公也有陪伴同行，順便學普通話，我們邊做邊玩，感情變得更好」。今年是莫文蔚入行30周年，她表示正籌備下半年推出新歌，亦會舉辦慶祝入行30年音樂會，但不再是巡演形式，因為之前已做了很多巡演。

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