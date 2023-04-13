【開箱】《Informa：神秘殺人事件》 桐谷健太游走黑白道線人

記者學做線人收風

《Informa：神秘殺人事件》改編自沖田臥龍的同名小說，擅寫政治、演藝界及黑社會題材故事的他，還兼任監製，由《絕對零度》酒井雅秋編劇、《餘命10年》藤井道人執導，藤井舊作《新聞記者》曾奪日本電影學院獎最佳電影。他談到執導《Informa》原因，「現在資訊爆炸，愈來愈難分辨什麼是事實。當隱藏的情報愈多，人們愈想知道真相。如果可以操縱情報，人們會如何呢？」

此劇講述周刊記者三島寬治（佐野玲於飾）對新聞充滿熱忱，可惜只負責捕捉名人八封醜聞，每日過着行屍走肉的生活。總編輯長澤明日香（Megumi飾）委派他找木原慶次郎（桐谷健太飾）取材。木原曾是黑幫「二代目西宮會」話事人之一，現時為線人，掌握黑社會、政界、演藝圈各種情報。另一方面，冴木亮平（森田剛飾）與手下岡林秀村（田島亮飾）及金相日（一之瀨亘飾）接下殺人任務，要在3天內完成。木原跟三島見面後，要求他擔任司機，並像工人般使喚。夜店女公關娜娜（北香那飾）給木原情報，接着木原電話響起，得知冴木亮平綁架了國土交通省副部長山本洋介（入江崇史飾），更在新宿街頭把他活活燒死。事件引起外界關注，木原在案發現場見到冴木亮平，想起5年前一宗案件，決定追查冴木及其背後主謀。

桐谷健太首度擔正拍劇，飾演在黑白兩道都有人脈的線人木原慶次郎，靠出售各種情報掙錢。木原聰明，經常嘻皮笑臉，欺負三島之餘，又會教他怎樣做線人，角色有點像《G.T.O.麻辣教師》的反町隆史。劇集主線是木原誓要查出冴木的背景及藏身之處並報仇。事緣5年前木原帶着河村愛之介（橫濱流星飾）開始線人生涯，木原視河村如親弟，河村與娜娜的女兒也即將出世。木原與河村蒐集某高官的性醜聞時，冴木殺掉河村，木原為此傷心不已。

與兇手同一孤兒院

木原後來發現自己與冴木來自同一孤兒院，後者被前國土交通大臣石上兼人（石橋蓮司飾）收養，栽培成僱傭兵。扮演冴木的森田剛，轉投妻子宮澤理惠創立的事務所後，首次拍劇。森田剛滿臉鬍鬚，造型粗獷，對白亦不多，展現角色陰暗一面。

《Informa：神秘殺人事件》共10集，每集約25分鐘，劇情緊湊，動作場面多，演員亦表現出色，演得入型入格。當中三島見識過木原以威嚇、詐騙手段收集情報後，難以認同，又害怕生命受威脅，一度想放棄；及後得悉接替他的同事被黑幫打至重傷昏迷，三島才意識到這是他的使命，必須將黑幫仇殺事件報道出來，劇情見證了三島的成長。不過劇中也有老土情節，例如河村之死有點無謂，冴木本已收手，只因河村窮追不捨才被殺，其實木原當時也在場，但冴木沒斬草除根，留下後患。