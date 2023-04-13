《Marvel隊長2》預告曝光 朴敘俊一秒鏡頭

「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）、「Ms. Marvel」伊曼維拉尼（Iman Vellani）、「夢妮卡」緹安娜柏利斯（Teyonah Parris）、「神盾局長」森姆積遜（Samuel Jackson）、貓貓小鵝 （Goose）悉數登場。《梨泰院Class》韓星朴敘俊首次參演荷李活製作，亦有一秒鏡頭，身穿盔甲率領軍隊大叫，其長髮造型惹來粉絲熱議。早前有消息指朴敘俊扮演Marvel隊長丈夫Yan，原著這角色是音樂星球Aldana的王子。不過到底朴敘俊演什麽角色，還未得到官方證實。據悉片中Marvel隊長、Ms. Marvel與夢妮卡的超能力突然互換，導致身處位置轉移，將改變一切；預告片段也有3人一起的鏡頭。另外，貓貓小鵝看來很可愛，但這外星生物有很強殺傷力，預告片中就有牠的發功鏡頭，瞬間由小貓變老虎般兇猛。