《暗夜情報員》Netflix英語節目三連霸 《模仿犯》居亞刷新台劇紀錄

《暗夜情報員》講述聯邦密探及網絡安全專家怎樣搗破連結白宮內鬼的恐怖活動，上月23日上架，上周以1.3億觀看時數，連續3周在英語節目榜稱冠，而且以5.15億觀看小時，成為Netflix歷來最高收視英語節目第9位。由於《暗》劇上架不足28天，還未到Netflix截止計算時間，排名有望進一步攀升。第1至8位順次為《怪奇物語4》、《星期三》、《殺人魔達默》、《柏捷頓家族：名門韻事》第2及第1季、《怪奇物語3》、《魔鬼神探5》及《獵魔士》。《創造安娜》則位居第10，若《暗》劇有更高排名，《創》劇便會跌出十大榜。

上周英語節目亞軍是真人騷《盲婚試愛4》；《農情家園》韓裔男星連尚燁（Steven Yeun）伙拍棟篤笑女星黃艾莉（Ali Wong）主演的黑色喜劇《齮齕人生》（Beef）本月6日首播，以3408萬觀看小時位列季軍。據美媒Variety報道，Netflix將會為《齮》劇報名角逐今年9月舉行頒獎禮的艾美獎，事實上該劇情在爛番茄影評網站無論觀衆好感度還是傳媒評論，都有超過九成好評。

非英語節目方面，宋慧喬主演的《黑暗榮耀》上架10周，上星期雖然敗給土耳其劇《我們在躲誰》，屈居次席，今周以1857萬小時，重奪冠軍寶座。其他韓劇如《離婚律師申晟瀚》 、《浪漫速成班》分別排第5及第6位。日劇《只想告訴你》位列第9，不過成績都不及上月31日上架的《模仿犯》，比《黑暗榮耀》少83萬觀看小時，屈居收視亞軍。據悉《模仿犯》在全球20個國家及地區打入Netflix十大收視榜，亦是台劇首次打入全球非英語節目前十位置。

《模仿犯》改編自日本作家宮部美幸的同名推理小說，由吳慷仁、柯佳嬿、林心如及庹宗華等主演，講述1990年代松延市發生連環殺人命案，檢控官、警方合作查案，旁及媒體亂象，《模仿犯》昨日亦在港區Netflix收視榜登頂。

《猜猜猜2》《格殺福順》蟬聯冠軍

《猜猜猜誰是兇手2》蟬聯英語電影榜冠軍，新上架《我的吸血怪好友》位列亞軍，《猜猜猜誰是兇手》排第3位。非英語電影方面，韓片《格殺福順》蟬聯冠軍，新上架的泰國片《飢渴遊戲》屈居亞軍，第3位同樣是韓國電影《緊急迫降》。