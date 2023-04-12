元旦遭剷雪車重創 今撐拐杖現身獲讚堅不可摧 謝洛美溫納留院瘦20磅成功戒煙

今年元旦，謝洛美溫納的外甥亞歷山大費斯（Alexander Fries）到訪其瓦肖縣牧場，座駕深陷積雪中，謝洛美駕駛剷雪車協助「救車」，完成後未有拉手掣，遭重達1.4萬磅的剷雪車輾過，身上多處骨折並大量失血，等待45分鐘才由直升機送往附近醫院，兩度接受手術及在深切治療部留醫。

被指最強復仇者

對比接受戴安索耶訪問時的正經嚴肅，現年52歲的謝洛美溫納亮相基梅爾清談節目，顯得較輕鬆及不時搞笑；撐着拐杖到場的他，先跟基梅爾擁抱，又跳舞幾步，全場觀衆起立鼓掌。基梅爾表示很高興再見到謝洛美，稱他「堅不可摧」之外，也是「最強復仇者」，「如果現在問誰是最強復仇者，忘記漢斯禾夫（雷神），忘記這些人，（最強）必定是你」。

謝洛美溫納笑言元旦當天受重傷是一個很壞的開始，首次談及斷了約35條骨，同時自覺很幸運，「沒傷到椎骨，也沒重創器官，腦部亦沒有腫脹」。基梅爾反問肝臟是否遭刺穿時，謝洛美稱沒有危險；基梅爾再問肺部是否凹陷，謝洛美笑言，「是的，但沒事，我還有另一邊（肺）」。他稱當時最擔心的是外甥看着他滿身鮮血的感受；又提到住院期間收到「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）等衆多朋友的慰問，「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd）更探訪了他幾次，後來又以明星慰問粉絲的方式拍了一條片傳給他，感覺搞笑又窩心。

《舊車大改造》今播出

謝洛美溫納稱神志清醒後第一件事想到今年餘下時間由忙個不停變成空閒，他可以實踐買船、到墨西哥旅行等計劃；他表示留院期間瘦了，也戒除惡習，「（這意外）像新年願望般，我瘦了20磅，還戒了煙；幾乎死亡，就沒想過吸煙，其實很容易戒」。

節目中亦播放了謝洛美溫納與家人日前到遊樂場玩的片段，只見他在園內駕駛電動車代步。他稱女兒已10歲，又剛好放復活節假，所以跟家人一起到遊樂場玩。基梅爾提到場內有不少過山車等機動遊戲，重傷未癒的謝洛美是否問准醫生可玩？謝洛美笑言沒告訴主診醫生。

謝洛美溫納早前為影視串流平台Disney+主持一連4集《舊車大改造》（Rennervations），為有需要人士或慈善團體改裝汽車，節目中亦播放了他跟《復仇者聯盟》系列拍檔、新一代「美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）準備把旅遊巴士計劃改裝成流動娛樂中心的片段，節目將於今日上架，所以他為宣傳近日連環曝光。