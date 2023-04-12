聽方皓玟《假使世界原來不像你預期》感觸落淚 趙學而嫌邊唱邊喊肉酸拒獻醜

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

身穿銀色長裙閃爆登場的趙學而，先唱出首本名曲《我恨我是女人》，為音樂會掀序幕，並介紹音樂會主題「On Going」，有感近幾年大家可能在生活或工作上遇到不如意，需要積極保持好情緒，才可以繼續向前行，「有些推動力可能來自聽歌或鼓勵說話，希望用我的歌為大家帶來溫暖感覺、有推動力或者一點鼓勵，令大家可以行落去」。然後演繹另一經典歌《每隔兩秒》。

無安排encore環節

感性的學而稱近幾年有些歌曲帶給她很大力量，從中找到共鳴，提到她之前在網上唱歌，唱某些歌會喊得很厲害，「所以我今次不敢在台上唱《假使世界原來不像你預期》，驚自己『搞唔掂』，交由樂團演奏」。她靜靜坐在台上聆聽欣賞。台下觀眾亮起手機燈支持，學而頻頻點頭細聲唱，最終還是忍不住感觸落淚，輕輕用紙巾拭淚。

學而自嘲已一把年紀，獻唱多首樂壇前輩的金曲，包括《浪子心聲》、《狂潮》、《乘風破浪》及《強人》等，笑說要重溫小時侯的流行經典。音樂會尾聲唱畢《尋人》後，學而與樂團指揮蘇潔明咬耳仔，並主動要求重唱。學而認為香港觀眾已被寵壞，並說：「唔知邊個發明了encore？我沒有安排encore環節。」唱完最後一首《尋開心》後，揮手跟觀眾道別。

今次只演一場，學而覺得與管弦樂團同台，舊歌編曲上有些新突破，期待下次有機會再合作。她表示要求重唱《尋人》沒有特別原因，「只是感覺到，很想唱多一次。希望大家都找到可以一直陪自己行落去的路，無論是身邊人、家人或者朋友。特別這幾年經歷過疫情，知道健康重要，又有朋友移民，所以大家都要珍惜」。

自嘲是52歲「死𡃁仔」

學而自認眼淺，平日煲劇或聽到感動且勵志的歌曲都好易喊出來。她自爆綵排時已爆喊，「見到大家開手機燈及和唱的畫面，我更加唔敢唱，怕一邊喊一邊唱好肉酸」。學而解釋因為今次音樂會以管弦樂團為主導，按照他們的演出方式而做，所以才沒有安排encore。

上月31日是學而52歲生日，完成音樂會後，她暫時未有外遊計劃，怕出外人潮太多，寧願等到淡季才出發。問到生日願望，她不忘自嘲，「當然想身體健康，這幾年好有體會。在數字年齡上，我是大，不過心境上仍是『死𡃁仔』，總之有健康、有氣有力就點玩都得」。