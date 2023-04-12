何爵天陳詠燊無信心爭最佳導演 呂爵安新演員「叫兩飛」怕分薄票數

記者：柯美、陳釗、鍾一虹

呂爵安（Edan）憑《闔家辣》和《過時‧過節》叫兩飛角逐最佳新演員，與隊友《阿媽有咗第二個》柳應廷（Jer）迎戰《白日青春》林諾、《燈火闌珊》周漢寧。被視為大熱的電影界新星Edan表示，無想過兩部片同時入圍，入圍已當攞獎，承認擔心在投票方面分薄票數，反變蝕底，所以沒想過會得獎。自覺演技仍幼嫩的Edan稱，兩部戲入圍，絕對不是單憑他的能力，還有兩部戲的前輩演員及團隊幫助，「論表現，我在《闔家辣》比較新，經驗不夠，有點驚青。《過時‧過節》表現相對比較好。我沒當Jer是敵人，反而睇好對方，很多人都覺得阿Jer演得好好，他攞獎我都替他很開心」。

Jer睇好林諾奪新演員

被隊友Edan睇好的Jer對自己信心不大，覺得演技上還有很多進步空間，希望未來有更多機會嘗試不同電影，得到更多磨練，「幾名候選新演員的作品我都睇過，他們都好厲害，我估林諾會攞獎，他演得幾好。至於自己的表現，我好投入角色當中，跟我原本的個性很不同」。

被視為黑馬的周漢寧則抱平常心，如能勝出，與前輩張艾嘉在拍攝過程產生的化學作用，觀眾亦感受到，「第一次拍戲，覺得自己做戲夠真誠，不過我都很欣賞Edan，因為兩部片的角色很不同，覺得他好叻」。

何爵天最想攞最佳電影

今屆角逐最佳導演候選人旗鼓相當，何爵天首次執導電影《正義迴廊》獲16項提名領先，他同時角逐新晉導演。何爵天說：「我有想過新晉導演提名，但沒想過入圍最佳導演，因為過往紀錄，很少導演第一部作品就有得提名最佳導演，可能因為今年新世代導演湧現，除了我之外，《飯戲攻心》陳詠燊和《窄路微塵》林森都同時獲兩項提名」。他最想攞最佳電影，因為可以肯定台前幕後付出的功勞，「自己贏到任何一個獎，都要多謝他們。不過我覺得《神探大戰》韋家輝機會很大， 因為是好高難度的創作，加上是合拍片，要過的關口比我們更加多」。

每個對手都不容忽視

至於新晉導演，何爵天自評《正義迴廊》起碼可以玩下花巧，相對他師兄林森的《窄路微塵》，題材比較平淡，演員又少，要捉住觀眾的心一點也不容易，所以睇好師兄。《飯戲攻心》、《白日青春》和《明日戰記》拍攝亦各有技巧，「陳詠燊都好勁，6個演員，一個場景拍晒整部電影，要捉住氣氛兩小時，需要功力。《明日戰記》吳炫輝搞特技都好難，全部綠幕要花很多心力。《白日青春》有南亞裔演員參演，文化上、講對白都要溝通，又要應付小演員和秋生哥（黃秋生）這個好勁的演員，所以不容忽視」。

陳詠燊稱屬口味之爭

陳詠燊認為獲獎是錦上添花，「但喜劇題材向來比較難攞獎，雖然周星馳憑喜劇《少林足球》橫掃最佳電影、最佳導演及最佳男主角，但都是他拍喜劇多年先攞到，《飯戲攻心》才是我的第二部戲，所以不敢多想。若然我攞到是天時、地利、人和，其他幾部電影都很出色，風格各有不同，是口味之爭」。《白日青春》劉國瑞沒信心攞獎，能入圍已是很難得的事，其他對手電影的票房和口碑都好勁。

（第41屆香港電影金像獎 賽前預測）