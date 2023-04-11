【開箱】《暗夜情報員》 計算準確的舊酒新瓶

小說改編 作者曾任記者

《暗夜情報員》由《光頭神探》桑里維（Shawn Ryan）創作及監製，《絕望者之歌》基比巴素（Gabriel Basso）、《Sweet Tooth：鹿角男孩》露絲安布坎南（Luciane Buchanan）及周洪等主演；故事講述在白宮負責夜間接聽特工緊急求助電話的聯邦密探Peter（基比巴素飾），接到姨媽姨丈遭殺害的Rose（露絲安布坎南）來電求救，幕僚長Diane（周洪）下令Peter必須保護Rose安全。過程中兩人一直被追殺，發現白宮出現內鬼，危害到國家安全。

此劇改編自Matthew Quirk的同名政治驚慄小說；他曾是雜誌《大西洋》（The Atlantic）記者，專跑罪案及恐怖主義活動新聞，亦曾效力《華爾街日報》及《華盛頓郵報》。估計《暗夜情報員》正是取材自其過往的採訪經驗。此劇計算準確，第1集開始不到兩分鐘，已有緊張劇情，男主角Peter在地鐵發現懷疑炸彈，疏散車廂乘客離開，轉瞬已爆炸，在現場等待救援期間發現疑兇，上演連場追截及埋身肉搏戲。1年後Peter轉職至白宮擔任夜班接線員，其父以前也是聯邦密探，並背上叛國污名，因車禍逝世；Peter一直耿耿於懷，認為父親是愛國者，不可能出賣國家。

Peter在地鐵恐怖襲擊事件救人有功，受幕僚長Diane賞識，才會調職至白宮。另一方面，劇情交代本是網絡安全專家的Rose，初創生意失敗，寄住在姨媽姨丈家，但突然殺手上門，兩人着Rose離開，並交了一張字條給她，着她到鄰居那裏致電字條上的號碼，並說幾個難以理解的字。Rose照做，接聽來電的正是Peter，殺手其時已解決了Rose的姨媽姨丈，並尋找Rose。Peter透過電話告訴Rose應怎樣做拖延時間直到警察到來，並奉命前往保護她。兩人碰面剛好第1集發展至一半，已經歷多場追殺、打鬥、飛車，官能刺激抓緊觀衆視線，也留下很多懸念，譬如為什麽Rose的姨媽姨丈被追殺，他們怎麽有白宮的直線電話？兩人死後，Rose又為何會成為殺手的追蹤對象？

多線發展 下半部串連成點

除了Peter與Rose這條主線，劇中另外一條線講述曾為總統擋槍的資深特勤人員Erik，加盟Chelsea領導負責保護副總統女兒Maddie的隊伍，兩人最初不大咬弦。Maddie跟父親不和，時刻都想擺脫特勤的保護，她跟藝術教授亦暗中發展不倫情緣。第3條線則是一對殺手情侶Dale與Ellen，奉命追殺Rose和Peter，兩人感情深厚，但行事心狠手辣，形成強烈對比。有一幕Ellen曾提議不如偷一個嬰兒親自撫養，Dale反建議不如自己生，Ellen隨即反對，稱他倆很癲很恐怖，絕不能生育，為緊張的劇情加添了輕鬆笑料。

《暗夜情報員》下半部把之前鋪排的幾條看似沒關聯的支線連在一起，看清秘密進行的恐怖活動真正目標到底是誰；過程中當然少不得要猜測圍繞Peter與Rose身邊，到底誰可信與不可信，愛扭橋的編劇自然有意想不到的安排。結局陰謀瓦解，亦解答了所有疑團，當中不免有犯駁之處（譬如Rose到後來已有相等於特工的身手），幸節奏明快，適時動作連場，掩蓋了缺點。最後Peter接受了新任務，就像衆多Netflix作品，早為續集埋下伏筆。