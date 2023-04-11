金泰梨新劇《惡鬼》Disney+ 6月上架

《魷魚遊戲》魏河俊與《便利店新星》池昌旭合演的《惡中之惡》，講述警方為打擊覆蓋中日韓的販毒集團，派臥底潛入販毒集團蒐集罪證，片段可見飾演臥底的池昌旭，以及扮演黑幫頭目的魏河俊，表情充滿殺氣。另外，《屍戰朝鮮》金恩熙編劇的《惡鬼》，片段首度曝光，金泰梨扮演的角色被惡鬼纏身，在森林中一臉驚慌，看似無路可逃，此劇預計今年6月首播。

其餘計劃今年在Disney+上架的，還有張娜拉與張赫合演的《特務家族》、韓石圭《浪漫醫生金師傅3》、洪宗玄《Race》、李聖旻《絕命案中案2》、金來沅《救急先鋒日誌2》、權相佑《漢江刑警》，以及南柱赫主演的《義警》。綜藝節目方面，則有防彈少年團成員Suga的紀錄片《SUGA: Road To D-DAY》、「江南大叔」PSY演唱會《SUMMER SWEG 2022》，以及劉在錫與李光洙主持的《韓星地帶：求生大作戰2》等。