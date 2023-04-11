伙「阿女」拍劇重聚 梁祖堯讚蘇雅琳表現突飛猛進

阿祖深信每間公司都有辦公室政治，分幫分派情况常出現，只有互相尊重，才可以令公司繼續營運。他強調對身邊朋友包容度高，嬲完很易原諒別人；不過如果被信任的朋友欺騙或出賣，就絕不容忍，定必做不成朋友，斷交收場。

爆恆仔「自肥」 與Ivy最多對手戲

阿祖覺得《和解在後》無論題材抑或拍攝手法都很輕鬆，加上伙拍趙善恆（恆仔）、谷德昭、岑珈其、何洛瑤（Sica）及COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）一齊演出，合作過程愉快且擦出火花。曾擔任選《全民造星IV》導師的阿祖，早已察覺組員Ivy有演戲潛質，今次他們首次在劇集碰頭，最開心是見到「阿女」比參賽時表現突飛猛進，雖然劇中沒有單獨對手戲，但阿祖留下不錯評價，「Ivy與恆仔對手戲最多，我有理由懷疑有份寫劇本的恆仔係『自肥』。拍群戲時，好開心見到Ivy有進步，以前常覺得她為人很心急，說話好快似開機關槍，今次表現好淡定。出道短短1年多，見到她自信心比以前大了很多，有她和Sica（何洛瑤）在場，加上岑珈其，3人一起實在太嘈吵，常講無聊話題，但為拍攝團隊製造不少歡樂，他們就是『死亡鐵三角』」。阿祖大讚首次拍劇擔正女一的Ivy專業，開工前做足準備功課，記熟劇本，知她對自己要求很高，遇不明白地方，例如應該用哪種情緒演繹某場戲，Ivy會主動與阿祖傾偈尋求指導。

伙卓韻芝主持愛情真人騷

經歷3年疫情，阿祖的舞台劇演出幾乎停擺，試過因場館關閉而要腰斬演出，又受到入座率限制影響收益。現在市道逐步復常，阿祖感激觀眾不離不棄繼續捧場，期望他的劇團今年目標做到3至4個劇目。完成舞台劇《網上寂播Switch Off》後，8月公演另一套與徐天佑及韋羅莎合演的舞台劇。

阿祖預告稍後聯同卓韻芝，為ViuTV全新綜藝節目擔任主持，形式相當新鮮，「會邀請嘉賓講述他們的初戀經歷，再由另一批嘉賓重演，看誰能夠得到主角歡心。這是一個集合愛情真人騷、遊戲和清談的節目，我覺得會好好玩」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com