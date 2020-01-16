首合作拍劇擦出火花 姜皓文獲ERROR噓寒問暖破代溝

記者：林祖傑

姜皓文、宣萱、張慧儀、ERROR主演的ViuTV劇《極度俏郎君》去年聖誕節前拍竣，姜皓文、肥仔和保錡接拍前一直以為是江湖片，但實情是愛情劇，3人將新劇形容為一套「愛情冇動作」劇，很少打打殺殺場面，故事想帶出錯就要認，肯堅持，人生就會有take two信息。拍攝時間緊迫，大家都擔心能否度到期配合，姜皓文說：「最難忘是拍到尾聲，大家都驚冇期拍，因為ERROR要開演唱會，宣萱要飛新加坡拍劇，我又要去馬來西亞，其實好多場戲都要分開拍，好彩導演又剪得埋，真係好犀利。」

保錡被封「ViuTV死神」

保錡被姜皓文大爆由開工首日抗拒拍劇，到拍完終於不抗拒，肥仔透露保錡以往經常表示不喜歡演戲，只喜歡做綜藝節目，經過這幾個月又拍劇又拍戲，演技進步了很多，沒有以前那麼抗拒，保錡解釋：「因為一直在ViuTV做綜藝節目，通常做搞笑下把位，拍劇都是繼續放在這個位，例如食屎、死、畀人斬、冇廁紙，這些角色令我不太想做，因為任何人做都可以，不用特登搵我做，從19歲開始拍過一兩日戲，一兩日嗰啲學唔到嘢，角色冇得發揮，最緊要唔好再玩屎玩尿，無啦啦畀人踢死，其實我在ViuTV都死了3次，第一次畀姜濤劈死，第二次畀Mike導（劉諾衡）整死。」肥仔不禁取笑隊友是「ViuTV死神」。

193爆笑食道具屎

肥仔表示拍《極度俏郎君》最難忘是有場戲和193（郭嘉駿）在街上被淋屎，臨時演員在淋的一刻，膠桶手柄斷開淋不正他們，193照畀反應擘大口，肥仔笑道：「我下意識就沒有擘大口，193吃了一點（道具屎），還不停責怪我『死肥仔，做咩唔擘大口』，193成日鍾意講屎尿屁，今次畀佢食吓咪啱囉。」

肥仔承認對演戲十分有興趣，想挑戰奸角和壞角色，「好似電影《殺人犯》個小朋友咁，因為別人常話我人畜無害，冇咩殺傷力，我想做啲有害的」。

姜皓文忍笑能力超勁

保錡與肥仔均表示有機會與前輩姜皓文合作獲益良多，保錡說：「跟黑哥（姜皓文）學到飲食自律，保持體魄，做藝人自律一定行頭。」肥仔笑言同樣跟姜皓文學到自律，但見到保錡開始自律，自己卻自律不到，不停吃東西，二人還爆姜皓文在現場的忍笑能力超勁。

姜皓文大讚與ERROR成員合作很有火花，不能當他們是小朋友，有時他開工，有點不開心向ERROR訴苦，4子都很上心，分別致電關心，「真的很上心，ERROR除了是好對手，亦都可以做好朋友，和他們合作學到好多新嘢，以為咁嘅年紀和他們拍劇，會有啲尷尬、不好意思和好奇怪，原來都可以融入到，幾開心，他們沒什麼要改進，繼續咁行就得」。