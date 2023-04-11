吳耀漢離世｜出身富裕 兩段婚姻 亞視偷拍整蠱節目創佳績

《五福星》演「大山地」受歡迎

數到吳耀漢代表作，絕對是1980年代與洪金寶、馮淬帆、苗僑偉和曾志偉合演的電影《五福星》系列，吳耀漢演「大山地」一角大受歡迎，憑《奇謀妙計五福星》和《飛越黃昏》兩次提名香港電影金像獎最佳男主角。

1989年獲邀加盟亞視，開拍香港首個偷拍整蠱節目《吳耀漢攪攪震》，節目推出後大受歡迎，一度成為亞視最高收視節目。吳耀漢1996年決定舉家移居英國，減產過半退休生活，間中參與幕前演出，客串電影《一見鍾情》，以及在英國電視劇《The Bill》演便利店老闆，2013年回流復出接拍《殭屍》，最後主演作品是2019年上映的《如珠如寶》。

娛樂組