「冷面笑匠」吳耀漢離世 享年83歲 外籍妻悲痛欲絕 盼外界給家人空間

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昨日有消息指吳耀漢家人在通訊群組確定了他離世消息，內容透露家人接到醫生通知，吳耀漢可能會離開，叫家人到醫院見最後一面，在病牀的吳耀漢連接許多喉管，家人為他祈禱；及後醫生告知家人吳耀漢已心臟停止，經使用儀器後，醫生簽紙確認吳耀漢死亡。吳耀漢近年身體欠佳，曾因心臟血管栓塞做手術，及後嚴重腎衰竭，只剩約一成腎功能，需要每日洗肚4次，聽力亦衰退，只餘約三成要戴助聽器。

吳耀漢2018年參演林敏驄執導的電影《如珠如寶》後已全面停工，一直深居簡出。2021年，吳耀漢兩女兒因涉大麻案件先後被捕，吳耀漢曾於西貢住所露面；去年1月，胡杏兒老公李乘德在社交網上載與吳耀漢和陳惠敏聚會合照，相中吳耀漢白髮斑斑，面色尚好，當時有不少網民留言祝福他身體健康。

跟吳亦師亦友 曾志偉好難過

曾志偉昨晚錄影無綫節目《獎門人開心消費感謝祭》，受訪時表示與吳耀漢合作最多是電影《五福星》系列，他形容戲中5人似過了一段特別人生，「試過全日拍不到一個鏡頭，大家都忍不到笑」。他跟吳耀漢最後一次合作是2017年上映的《救殭清道夫》， 「當時他仍很健康，之後因疫情沒有見面，只在報道得知他身體不好，知道他離世好難過，我很珍惜這個朋友，亦都多謝他為演藝界的付出。」志偉表示吳耀漢除了是在演藝界影響了他很多的好拍檔，也可以說是亦師亦友，「1976年我還是龍虎武師，他叫我鍾意度橋不如學做編劇，所以他很影響我的演藝生涯，他好幽默、好鍾意講笑，很紳士，是冷面笑匠，喜劇演繹與別不同，在他身上學到很多，1980年代咁多喜劇，他佔很大功勞」。

同樣演出《五福星》系列的苗僑偉（三哥）得知吳耀漢離世，慨嘆年紀大身邊很多朋友離去，已睇得好化，「他很深閨，平時很少見他，近年更少，我們合作最多是《五福星》系列電影，都好多年前的事了。他是一個好好先生，亦很專業，是受人尊敬的前輩。可惜生老病死是必經階段，也是一個解脫，盼他去另一個快樂世界」。回想當年合作點滴，三哥稱大家成日講笑，總是笑餐死。

林敏驄視吳耀漢為偶像

林敏驄（阿驄）從報道獲知吳耀漢離世消息感意外，表示因為疫情關係，已經很久沒見對方，對上一次見面是2019年《如珠如寶》宣傳活動，阿驄說：「我問吳耀漢有什麼願望？他回答『想長命啲！』他當時已經知道自己身體出了問題，但他拍戲時好專業，演出好感人，完全察覺不到他有事，仲會跟我開玩笑。」阿驄表示暫時不會打電話給吳耀漢兒子吳嘉龍，希望給予對方空間平復心情。

阿驄視吳耀漢為偶像之一，好欣賞對方1980年代演出的《五福星》系列電影，又為亞視拍綜藝節目 《吳耀漢攪攪震》，充滿喜感，「我初初入影壇時，好開心1990年跟他合作《衰鬼撬牆腳》，他做完《吳耀漢攪攪震》，我接住他做亞視綜藝節目《開心主流派》，呢位前輩好玩得，好講得笑，熱愛工作，是個好正面的藝人」。阿驄在社交平台貼出舊日合照悼念吳耀漢。

張繼聰緊記教誨

與吳耀漢合演《如珠如寶》的張繼聰和林盛斌同樣對前輩離世大感惋惜和難過，張繼聰大讚吳耀漢是非常好的前輩，在片場分享很多拍戲和做人經驗，「很榮幸有機會和這名很專業和出色的殿堂級演員合作，他講做一個演員爸爸會錯失很多與子女相處時光，令我很深印象，緊記不要錯失與小朋友成長和相處機會」。林盛斌表示：「雖然和他同場機會不多，但等埋位時大家都有傾偈，一齊食飯吹下水，他是一個很和藹可親的前輩，我亦有講細細個看他的電影和節目《攪攪震》，都係經典中嘅經典，他亦分享以前拍整蠱節目得意的事。」

鮑起靜讚演技具個人風格

在電影《殭屍》與吳耀漢飾演夫妻，身在英國的鮑起靜（鮑姐）深感難過，大讚吳耀漢是香港影壇最有個人風格的喜劇演員之一，從不造作誇張且感染力強。她說：「我們合作拍《殭屍》時，在他身上學到很多，他要花4小時化妝不吃不喝，本領令人佩服，還一齊在戲中講粗口，這次是我在電影中第一次講粗口，很難忘又開心，永遠懷念。」執導該片的麥浚龍（Juno）透過文字表示：「永遠懷念那獨有不一的幽默感，散聚有時，音容宛在。」

吳啟華發悼文 揭親戚關係

吳啟華在微博轉載吳耀漢死訊報道留言悼念，自揭兩人的親戚關係，他寫道：「還記得小時候我們一家人去看你第一部電影《一支光棍走天涯》的首映禮，當時你已經是我們的偶像，感謝你一直以來對我媽的幫助和照顧，表舅父，一路走好！啟華永遠懷念你！」