Taylor Swift祖艾雲6年情玩完 美媒爆和平分手 當事人拒回應

現年33歲的Taylor Swift事業得意，現正舉行美國巡唱Eras Tour一票難求，愛情卻傳失意，美國娛樂電視節目《Entertainment Tonight》前晚率先報道，引述知情人士稱：「她（Taylor Swift）跟祖艾雲已經和平分手，沒有任何戲劇性的理由。」美媒Page Six亦爆料指「二人已於數星期前分手」，難怪在Taylor的巡唱後台，不復見32歲祖艾雲身影。還記得2020年在影視串流平台Netflix播放紀錄片《Miss Americana》，其中一幕講述Taylor表演完畢，返回後台乍見祖艾雲，感動得上前緊緊擁抱對方，如果分手消息屬實，這一幕將成歷史。

美國雜誌《人物》剛於兩星期前報道，祖艾雲是女友歌唱事業的最強後盾，「他將跟隨Taylor Swift穿州過省，在巡唱期間陪伴左右」，網民批評有關言論為粉絲製造甜蜜幻象，其實巡唱揭幕前後，二人已經分手，遑論支持女友。英國《每日郵報》曾向他倆發言人求證，但截稿前仍未回覆。

相比Taylor Swift跟一眾前度男友如歌手John Mayer、One Direction前成員哈利史泰敖（Harry Styles）、《斷背山》男星積基倫荷（Jake Gyllenhaal）及「洛基」湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）等，她跟祖艾雲拍拖超過6年，算是出道以來最長一段感情。她去年10月推出專輯《Midnights》，其中一曲《Glitch》提到二人已經共度2190日，換句話說，即是在2016年10月21日正式拍拖，同年她跟湯希丹斯頓分手，未幾即投向新歡懷抱。

為了保護這段「姊弟戀」，二人刻意保持低調，從未公開出席任何紅地氈活動，去年有傳他倆已秘密訂婚，Taylor Swift疑透過《Lavender Haze》歌詞否認；祖艾雲接受《華爾街日報》訪問亦表明，「對於結婚問題，我絕對不會承認或否認」。就連疫情期間，祖艾雲為女友專輯《Folklore》及《Evermore》合作寫歌，亦拒用真名，而是改稱William Bowery掩飾，甘心情願當她的「隱形男友」。直至《Folklore》前年贏得格林美最佳專輯獎，她上台致謝時罕有公開放閃，「阿祖是第一個令我願意為他演奏每首創作歌曲的人，隔離期間我倆一起寫歌，度過人生最快樂的時候」。