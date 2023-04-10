被契仔當玩具嚇親 蕭正楠稱無生育大計

【明報專訊】蕭正楠、莊鍶敏、莊思明、姚子羚與蔡潔等前晚錄影李思捷主持的無綫節目《思家大戰》；蕭正楠早前與太太黃翠如獲房地產公司邀請到馬來西亞工作，同時應邀在當地置業，他說：「對方開了個好價錢給我們，都很開心，但暫時未落實，計劃緊。」蕭正楠透露在當地除工作外，變了湊仔公，因翠如被契仔傳染了感冒，病足兩星期，他要幫忙照顧契仔，日日被契仔當玩具。可有被嚇怕推遲生育計劃？他說：「不嬲都冇計劃，雖然驚得嚟又幾鍾意，但玩就好玩，一扭計爸爸媽媽好慘，我還是準備去拍劇。」蕭正楠稱已9個月沒拍劇，5月除拍新劇，還會到廣州舉行演唱會。會否安排太太任表演嘉賓？他笑道：「翠如5月要飛好多地方拍旅遊節目，我當然希望她有時間當嘉賓，廣州朋友未聽過她的魔音，可以引領她的魔音上廣州都是好事，讓大家見識一下。」