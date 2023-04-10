跟許冠傑合唱緊張似考試 「皇上」張敬軒自貶為小軒子

唱歌生涯最重要一晚

軒仔笑言這晚表演有點像考試，很緊張。他說可以做Sam哥哥的演唱會嘉賓，是他唱歌生涯其中最重要的一晚，「沒想過可以對住我們的許冠傑先生唱歌，你是我們的神」。Sam說：「你也是『皇上』。」軒仔笑言：「在你旁邊我是你的小軒子，昨天（7日）有看你演唱會，今天也有看你綵排，唱歌對你來說像與生俱來的事。」Sam承認很喜歡唱歌，特別是唱給觀眾聽，大家開心，他便開心。軒仔透露聽很多錄音室前輩表示Sam寫歌很快，只要靈感一到，很快便有作品出來。

軒仔身為歌手覺得Sam對樂壇的貢獻是超越很多方面，「例如1970年代初期，香港仍是以歐西流行音樂為主，Sam哥哥不單止成功把一些廣東話口語寫入歌詞內，亦在唱歌上把廣東話的韻母唱得更好，聽Sam哥哥的作品如看完一本獲益良多的書，例如以下這首歌《沉默是金》，在我們的人生歷程中，它就好像一瓶很靚的紅酒，隨着我們的人生閱歷不停增長，首歌的歌詞變得愈來愈有意思，每一句變得愈來愈有智慧和深度，我揀了這首歌和Sam哥哥一齊合唱」。

娛樂組

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