古天樂開心憑科幻片封帝 甘比天下一合作投資5港片

古仔透露與甘比合作的另一套電影已籌備中，不會每部都是他做主角，其中一套會由姜皓文及廖子妤主演。對於甘比笑稱想演肥師奶角色，古仔笑說：「唔係啩！我到時安排角色給她，不過就不是肥師奶，看她想演什麼，諗吓先啦。」古仔憑電影《明日戰記》於華鼎獎奪得華語電影最佳男主角，他說：「想不到憑科幻片得到男主角獎，這個開心很難形容，多謝大家支持。」

袁澧林無信心爭金像影后

袁澧林因減肥瘦了不少，穿露肩性感長裙不時下墜險象環生，她預告出席香港電影金像獎的戰衣不會性感。談到憑《窄路微塵》角逐影后有沒有信心？袁澧林承認沒有，「我睇好鄭秀文」。早前她獲日本新銳導演二宮健邀請，為日本歌手Vaundy拍MV，她表示希望可以進軍日本，但要先重學日文。

胡子彤稱之前因疫情決定重新加入香港棒球隊，可會阻礙演員工作？他說：「暫時冇乜特別，因為未有工開，不過啲錢使晒，所以要開工喇！搵完錢先再打波。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com