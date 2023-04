【開箱】《AIR》 慧眼信念堅持 成就傳奇

描述球鞋Air Jordan產生經過

《AIR》講述1984年米高佐敦仍是NBA新秀,Nike在當時美國體育用品市場,尤其運動鞋方面,市場佔有率遠不如Converse及過江龍Adidas;Nike的籃球鞋生產團隊,為了突破困局,勢要跟米高佐敦合作;米高母親同樣抱有偉大願景,堅信兒子有巨大潛能,最終憑衆人之力,全新球鞋系列Air Jordan誕生,顛覆過往業界遊戲規則外,也讓Nike躍升為全球知名的體育用品品牌。

此片台前幕後陣容不弱;賓艾費力曾經憑《Argo救參任務》贏得奧斯卡最佳電影,今次同樣自導自演,飾演不喜墨守成規的Nike創辦人兼總裁奈特(Phil Knight),並邀《驕陽似我》老拍檔兼死黨麥迪文(Matt Damon)演出及擔任監製,飾演促成米高佐敦與Nike合作的最大推手桑尼(Sonny Vaccaro)。《黑錢勝地》積遜貝文(Jason Bateman)飾演Nike籃球鞋部門營銷副總裁史崔瑟(Rob Strasser);《公義私刑》基斯梅辛拿(Chris Messina)扮演米高佐敦毒舌又脾氣火爆的經理人霍克(David Falk);《火拼時速》基斯德加(Chris Tucker)飾演能言善道、掌握形勢的Nike行政顧問懷特。《女戰不敗》維奧拉戴維絲(Viola Davis)扮演米高的媽媽迪洛絲(Deloris Jordan)。

米高佐敦片中雖是「主角」,除落場比賽的真實片段,戲劇情節他從不露面,鏡頭要不對準他背面,不然就是手腳或其他位置,總之不會露面。賓艾費力受訪時解釋,《AIR》並非授權拍攝的米高佐敦故事,但知道米高的媽媽很重要,而且故事動人,所以決定擴大迪洛絲的戲分;另外,米高佐敦太過著名,賓艾費力覺得無論任何演員扮演,都不能讓觀衆信服。為了營造1980年代氣氛,開首除有連串當時潮流文化象徵的片段,配樂更大多是當時的流行曲,譬如Dire Straits《Money for Nothing》、Bruce Springsteen名曲《Born in the USA》,還有Cyndi Lauper的《Time After Time》等。

說服米高佐敦 先過母親一關

《AIR》簡單來說就是伯樂押注千里馬結果絕地反擊的故事;今天大衆都知道Nike是運動大品牌,其實1980年代初不過是小薯。麥迪文扮演的桑尼,不喜運動,但眼光獨到,米高佐敦還在NBA起步階段,已知他非池中物,決定要爭取他到Nike旗下;可是米高佐敦是Adidas的粉絲,桑尼如何說服對方?他首先要說服的是老闆奈特,爭取最多的代言金額。其次從懷特口中得知,能左右米高決定的其實是迪洛絲,於是登門拜訪之時,也從米高媽媽方面入手,結果說服了米高和父母一家三口跟Nike的團隊會面。桑尼立即命球鞋設計師摩亞(Peter Moore)設計Air Jordan球鞋,即使違反NBA規定,寧願支付罰款也要鞋身大幅度用搶眼紅色。會面過程中桑尼傾盡全力發表激動人心的說辭,打動了迪洛絲,但她提出每賣一雙球鞋,米高要獲得一定份額的分紅,桑尼一度猶豫,怕管理層會拒絕。老闆奈特相信桑尼目光,答允所有條件,而且本預算Air Jordan首年300萬美元營業額,結果錄得1.26億美元,其餘已成歷史。

此片在爛番茄影評網站有九成好評,人物塑造應記一功,雖以桑尼為主角,其他角色亦各有戲分及發揮,譬如米高佐敦經理人霍克一角,表面毒舌、強硬、孤僻,但對行情瞭如指掌,與桑尼似針鋒相對,其實無論對米高還是桑尼都有情有義,基斯梅辛拿(Chris Messina)演來亦有幽默感;不過也有傳媒批評此片像一齣群星雲集的大企業廣告片。

上映日期:4月5日