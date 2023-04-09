吳大強漏口風晉身7強 龍婷丁文俊不避忌 繼續約食飯

周吉佩邀曹敏寶合唱激嬲何博文

周吉佩在新一集邀請被淘汰的曹敏寶合唱，他自爆因此激嬲原先邀合唱的何博文，他說：「我臨時換人，何博文很不開心，我已道歉及請食飯，還向他邀歌，希望在另一層面合作。」他表示入到決賽已當贏，當然以冠軍為目標。曹敏寶結婚5周年紀念仍出席活動，她稱活動後會跟老公慶祝，「所有嘢都是我安排，都要補番數，有時間陪他多些」。

龍婷與丁文俊因參賽傳緋聞，今集龍婷毫不避忌邀對方合唱；丁文俊形容與龍婷關係是好朋友和拍檔。是否擦出愛火？兩人即尷尬笑，丁文俊稱有單獨約龍婷食飯，不會因緋聞不再約對方。問龍婷是否對丁文俊有好感？她說：「梗係有啦！他唱歌咁好聽，大家經歷咗好多，一齊比賽互相支持，他還願意陪我練歌，我很多謝他。」可有機會發展？龍婷表示未知，繼續傳緋聞先。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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