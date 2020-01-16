開生日派對迎接18歲 炎明熹被500粉絲感動爆喊

「你們就是我隱形的翅膀」

Gigi在台上致辭時感動爆喊，「我由一個不知道自己做什麼的人，開始追尋我的夢想，然後開始遇見大家，我覺得這種緣分是很難得的，我也不記得我想說什麼。我不知大家可以陪伴我到多遠，我講過，如果大家有些事做，不見面也沒所謂，其實我很想見到大家，我不想大家離開我！」Gigi之後唱《隱形的翅膀》，其間哽咽唱不到，忍不住哭着對台下粉絲說︰「你們就是我隱形的翅膀！」她感謝大家支持及體諒。

Gigi在妹妹陪伴接受《東張西望》訪問，「非常感動，我最初忍住不喊，但最後唱《隱形的翅膀》忍不住哭了！」她稱踏入18歲最想做是換領成人身分證。她又接受TVB娛樂新聞台訪問，說18歲進入另一個階段，希望一直保持心境童真，相信自己會變得較成熟及沉穩，處事冷靜好多。

請市民免費搭指定九巴

今日是Gigi正日生日，粉絲後援會與九巴合作，市民可無限次免費乘搭車牌VB 6984的九巴1A「Happy GI Day應援主題巴士」，行走路線為中秀茂坪至尖沙嘴碼頭。Gigi日前特別跟這架應援巴士合照，開心擺出不同甫士。

娛樂組