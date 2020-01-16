李勝基娶李多寅 700親友到賀

李勝基聞歌感動落淚

婚禮在當地時間下午6時開始，李勝基與李多寅提前3小時抵達會場做準備。有傳二人不欲公開婚禮內容，事前呼籲賓客切勿把照片上傳到社交媒體。不過，網上仍流傳多張婚禮照片。新郎以黑色西裝示人，新娘穿上露肩婚紗，並戴上鑲鑽的王冠頭飾，造型華麗。韓媒指李笛獻唱歌曲時，李勝基感動流涕，伸手擦走眼角淚水，最後一對新人在賓客歡呼聲下深情咀嘴。

李勝基完成婚禮後，並不急於度蜜月，而是忙於籌備亞洲巡迴演唱會，首站將於下月初在首爾揭幕，然後到日本、台灣及馬尼拉等地演出；李多寅則忙於拍攝MBC電視台新劇《戀人》。