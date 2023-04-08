宋慧喬朴恩斌爭百想視后 湯唯《分手的決心》再逐最佳電影女主角

文：蘇珮欣

百想藝術大獎昨日公布提名名單，角逐最佳劇集的《黑暗榮耀》、《我的出走日記》、《我們的藍調時光》、《小女子》及《非常律師禹英禑》，雖然各有捧場客，但從客觀數據分析，《非》劇獲今屆最多10項提名，除了最佳劇集之外，還有女主角（朴恩斌）、男配角（姜其永）、男新人（朱鐘赫）、女新人（河允景及朱玄英）、導演、劇本及兩項藝術獎（音樂及視覺藝術）暫時領先；《黑》劇以9項提名緊隨其後，宋慧喬力爭視后之餘，拍檔林智妍與廉惠蘭亦一同角逐最佳女配角。有線頻道JTBC劇集《我的出走日記》只得7項提名，位列第3。

李聖旻入圍 宋仲基失獎

宋慧喬憑Netflix劇集《黑暗榮耀》人氣急升，《非常律師禹英禑》朴恩斌同樣叫好叫座，相比《我的出走日記》金智媛、《王后傘下》金惠秀及《安娜》秀智，角逐視后明顯看高一線。宋慧喬飾演校園暴力受害者，長大後精心策劃復仇大計，成功擺脫愛情劇女王形象；朴恩斌在《非常律師禹英禑》扮演患上自閉症的律師，演來入型入格，同樣備受讚賞。

視帝方面，《財閥家的小兒子》李聖旻大熱入圍，跟《我的出走日記》孫錫九、《我們的藍調時光》李秉憲、《浪漫速成班》鄭敬昊及《賭命為王》崔岷植爭獎。值得一提的是，提名名單公布後，有網民列舉滄海遺珠，例如《財》劇主角宋仲基、《毒梟聖徒》黃政民、《浪漫速成班》全度妍及《代理公司》李寶英均未入圍，令人驚訝又失望。

《夜梟》8項提名爭最佳電影

電影部門的競爭同樣激烈，角逐最佳電影的是《分手的決心》、《獵戰》、《閑山：龍的出現》、《下一個素熙》及《夜梟》，後者講述昭顯世子從清朝返回朝鮮後突然死亡的故事，入圍最佳導演、男主角、女配角及劇本等最多8項提名，緊隨其後的是揚威康城影展的《分手的決心》及《獵戰》，各得7項提名，其中《分》片主角朴海日與湯唯，雙雙角逐影帝影后。

事實上，湯唯憑《晚秋》早已奪得第47屆百想影后，今次面對《格殺福順》全度妍、《下一個素熙》裴斗娜、《相近不相親》梁末福及《給自己的情歌》廉晶雅夾擊，湯唯能否相隔12年再次封后，令人好奇。至於《分》片朴海日、《犯罪都巿：極拳執法》馬東石、《孩子轉運站》宋康昊、《獵戰》鄭雨盛及《夜梟》柳俊烈，將會角逐影帝。李政宰雖然未能憑《獵戰》問鼎男主角，仍可角逐最佳導演及最佳新導演獎，都算雙喜臨門；女歌手IU則憑《孩》片提名最佳女新人。