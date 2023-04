尊尼狄普新片揭康城影展序幕 誹謗官司勝訴後首拍戲 有望爭金棕櫚獎

尊尼狄普與安柏赫特離婚後,前者控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」,2020年官司敗訴,尊尼形象崩壞,更被飛出《怪獸與鄧不利多的秘密》,改由《誣網》康城影帝麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)接替扮演黑巫師一角。尊尼決不罷休,再度入稟指安柏在《華盛頓郵報》撰寫有關性暴力及家暴的文章涉誹謗,索償5000萬美元(約3.9億港元),去年經過長達兩個月的審訊,陪審團一致裁定尊尼勝訴,總算還他清白。

瑪雲自導自演 曾奪評審團獎

《戀上錯的人》法國女導演瑪雲(Maiwenn)隨即邀請尊尼演出新片《杜巴利伯爵夫人》,飾演法國皇帝路易十五,故事以瑪雲自編自導兼扮演杜巴利伯爵夫人的生平為藍本,講述工人階級出身的她,憑藉過人才智,在上流社會逐步攀爬,最終成為路易十五的情婦,並進駐凡爾賽宮。去年7月在巴黎開鏡,並到凡爾賽宮等地取景。《杜》片亦是尊尼自《毒水曝光》後,相隔3年復出影壇之作。

演員出身的瑪雲是《這個殺手不太冷》法國導演洛比桑(Luc Besson)前妻,2011年自編自導《青少年警隊》贏得康城影展評審團獎,2015年再憑《戀上錯的人》帶挈法國女星艾曼紐碧高(Emmanuelle Bercot)登上康城影后寶座。《杜巴利伯爵夫人》是瑪雲第6部執導長片,除了獲邀擔任今屆康城影展開幕片,亦有機會入圍主競賽單元,再次角逐最高榮譽金棕櫚獎。

《奪寶奇兵》《花月殺手》世界首映

除了演出《杜》片外,尊尼亦已落實執導《Modigliani》,並由《女人香》金像影帝阿爾柏仙奴監製。電影講述20世紀初表現主義畫派代表藝術家莫迪利亞尼(Amedeo Modigliani)的故事,他大膽創作裸女畫,曾受當時保守風氣嚴厲批評,而且長期生活在窮困與疾病中,終年35歲。

隨着康城影展揭幕日子將至,愈來愈多令影迷興奮的消息曝光,繼夏里遜福(Harrison Ford)主演《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)將於康城舉行世界首映禮後,《無間道風雲》最佳拍檔馬田史高西斯(Martin Scorsese)與里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)合作新片《花月殺手》(Killers of the Flower Moon),亦已宣布5月20日在康城首映,屆時台前幕後將會亮相。