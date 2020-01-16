MIRROR官方歌迷會專屬待遇 免費睇楊樂文《命案》優先場

昨日官網再派福利，隊長楊樂文（Lokman）主演電影《命案》本月20日上映，為讓MIRO先睹為快，本月17日晚上舉行3場「MIRO專享《命案》優先場」，只需登記及回答問題便可參加，從中選出160名最有創意答案的MIRO取得門票。

Jeremy「黑面」拍硬照

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）近日成首名為法國品牌唇膏拍宣傳照的香港男藝人，他以兩款造型亮相，演繹獨特的剛陽美。穿西部牛仔裝拍攝時，導演要求Jeremy擺出時尚臉，他笑說：「時尚臉係咪等於黑面同無表情？」他認為搽唇膏不再是女生專利，「我覺得男仔如果搽合適唇膏顏色，可以令整體造型加分」。

另外4名成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）亦再合作拍護膚品牌廣告。4子穿上紅白色系服裝，在室內及戶外草地拍攝硬照。他們為捕捉曙光，早在晨光前已整裝待發，雖然一早開工，4子依然精神十足，充滿活力。

娛樂組