宣傳新歌《MIZU》 AGA再入紙紅館開騷

珍惜資源 赴日拍兩首半MV

AGA早前赴日本拍MV，獲公司投放不少資源， 奠定「環球一姐」地位？AGA多謝公司支持，不會辜負大家期望，「有了資源，我也付出努力和心機做製作，關係是對等的，我剛放完半年假，今次出新歌，親自找朋友、導演、造型師等班底幫手，希望帶到新的聽覺、視覺元素」。

AGA表示在日本拍MV期間不浪費任何資源，由原本拍一首MV，變成製作兩首半MV，也計劃開騷幫公司賺錢，她說：「已入紙紅館申請檔期，但暫時不敢講太多，因好多事情未落實，其實心情都好忐忑，不知有無觀眾入場支持，因為之前3年受疫情影響，個唱先後取消了3次，我內心一直記掛着，要還個騷給喜歡我音樂的人。」舊戰友李幸倪過檔英皇唱片後有不錯發展，預告年尾開騷。AGA表示很支持李幸倪，「大家都好努力做緊自己想做的事，最近各有各忙較少聯絡，我又為工作周圍飛，不過心裏會支持她」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com