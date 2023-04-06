避談女友葉萱韓國出庭情况 方力申留港 每日隔空傳情

小方前晚出席在尖沙嘴舉行的慈善騷，說到之前他表示會陪女友Maple赴韓國出庭作供，但最終沒有同行，小方表示跟女友家人溝通過，現在有Maple父親陪伴在身邊，所以他沒有赴韓國，「聽到有傳媒在機場等我，但我不會去接機，亦未知女友幾時回來」。有報道Maple在韓國出庭時，有攝理教教徒出現在庭外，令她感到壓力情緒不穩，小方稱不便多談，但每天也有致電女友關心問候，做了該做的事，「如果你是她都肯定會這樣，當然身邊人幫她好重要，當事人如何面對都好重要」。

小方透露Maple希望多參與慈善，堪稱慈善大使的他累積了10幾年做慈善的關係網，可以因應對方意願幫手安排，會否為慈善情侶檔出席公開活動？他說：「不會，她是圈外人，行善都是低調進行。女友有計劃再進修，希望將來投身教育工作。」

吳業坤專責拯救「魔音」藝人

同場還有「星夢一哥」吳業坤（坤哥）、陳庭欣（Toby）和吳若希等，坤哥剛補擺完婚宴兼搬新屋，承認完成人生大事，帶旺了工作不斷，他已開動衝刺模式，今年會拍劇、出碟和開騷，盼追回過去兩三年時光。談到跟謝東閔合資開設的唱歌學校，他稱不是只顧賺錢，有聯絡慈善團隊合作，盼助培養來自低收入家庭或對唱歌有興趣的學生。

會否自立門戶簽新人？坤哥說：「不會了，都未管理好自己，寧願將畢生功力傳授開去，作育英才，開始有些同事蔡潔、江嘉敏都提出來上課。」他笑言專收「魔音」學生，知道無綫蘊藏好多「魔音」，包括李佳芯、馮盈盈、郭柏妍等，好歡迎教她們唱歌，「有教無類，唱歌最緊要基本技巧和感情，我唱了10幾年，有些經驗和心得，只要大家肯學就得，會努力將不可能變有可能，證明自己實力」。

愛雀受歡迎 Toby啟發商機

衣著性感的Toby表示通關後已回復七八成工作量，但擔任慈善騷司儀只收優惠價酬勞，「裝扮都要開支，所以我真是來做慈善，慈善騷主席又是我朋友，曾找我拍婚宴廣告，個廣告口號『The One and The Only One』讓更多人認識我，所以好有情意結」。

Toby日前在社交網分享為家中鸚鵡Shabu慶祝生日片段，大受網民歡迎，笑言被啟發了新商機，「Shabu好可愛，所以有牠的片，點擊率特別高，我沒有教牠說話，不知牠從哪裏偷聽完，現在學識經常叫Toby，我打算跟牠開個組合，今年繼續向寵物界發展，或者帶上《東張西望》，等拍檔區永權可以唞唞」。Toby透露將開拍新劇《非常檢控觀》，計劃8月生日到沖繩旅行，已約定男友陪伴慶祝。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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