【開箱】《死屍死時四十四》 以笑聲對抗荒謬 「臨海峯」社會縮影

冷嘲熱諷社會現象

《死屍死時四十四》講述住在「臨海峯」14A的杜志銘（黃又南飾），家門前發現不明裸男屍體，為免變凶宅令樓價大跌，他與太太鍾小瀅（余香凝飾）、妻舅鍾定堅（楊偉倫飾）及外母蘇文鳳（毛舜筠飾）決定合力將屍體推給其他鄰居，包括B座的銀髮族陳寶龍（劉江飾）與太太Betty（黃文慧飾）、C座未婚女子Mary姐（胡麗英飾），以及D座性格火爆的張就（鄭中基飾）與兒子（呂爵安飾），衆人最後商議把屍體運離「臨海峯」，卻被住在13A的住客于素素（陳漢娜飾）及保安員李寶安（李尚正飾）發現；到底他們會否成功「滅屍」？

土產喜劇要貼地，才能炮製出觀衆共鳴的笑料；《死屍死時四十四》一開始就道明「千禧後是最荒謬的年代」，並以保住樓價為一衆主角目標及願景，才會衍生不能讓命案張揚的劇情發展。若留意網絡熱話，會對部分對白會心微笑，譬如蘇文鳳模仿網台主持蕭生（影射蕭若元）的笑聲。Mary姐以未婚及太夜為由，不肯接收屍體，還重複表示「仲要男屍喎」（藍絲）；張就要求兒子留在家裏，「千祈唔好出嚟，有咩事就會賴你哋啲後生」，可是對時代的喟嘆？

蘇文鳳憶述當日以為買入「臨海峯」後如同住在法國，正是被滿口法語的樓盤廣告所欺騙，爆笑之餘，相信不少業主都覺得荒謬又諷刺。Mary姐把愛犬當BB放在嬰兒車，既嘲弄當寵物如小孩的主人，也暗批數以百萬計樓價的屋苑嚴禁住戶養狗的荒謬。Mary姐自言愛犬受僧侶看中，已皈依信佛，獲賜法號，所以絕不殺生，卻咬裸屍腿，餵牠吃加拿大進口生牛肉，都是對部分偽善動保者連消帶打。

此片不若《正義迴廊》沉重，透過一宗倫常慘案，企圖探究以法達義是否仍適用於今天社會。《死屍死時四十四》笑料算密集，而且幾乎每一幕都冷嘲熱諷社會百態。「負資產慘過坐監」、「公屋唔怕跌價，死過人變特快公屋，幫到人上樓」這類金句之外，Mary姐以為外傭來自曼谷，其實是馬尼拉，也暗諷主僕同一屋簷下，卻對狗好過對人，不但輕視，也對為自己處理家頭細務的人毫不了解。保安員李寶安發現銘、堅、張就及陳生企圖運走屍體，舌戰4人，就打賭他們不知其真實姓名，事實上也只有張就兒子能讀出李的全名，稱李當值時大堂有標示，知道也不過「常識嚟啫」；無獨有偶在《毒舌大狀》「常識」也反覆被提起。李寶安逼4人跪下，力數衆人罪狀，都源自農曆新年期間的利市「內容」。銘一家給的利市夾有廉署派發不應收受利益的宣傳單張、陳生放聖經箴言、張就則奉上八折的士卡片；也許20元甚至10元紙幣不過小數目，但對新春期間依賴利市當外快的保安員而言，這已成為「罪狀」。

「男屍」曾獲金像獎新演員提名

片中5個家庭也像社會小小縮影；銘與瀅婚後育有一女小妤，一家三口屈居瀅母蘇文鳳住所，為了按樓拿首期另買上車盤而爭執。陳生陳太代表了戀殖或崇英的退休教師，買墓地也顯示外國貨幣，家中擺放英女王照片，享用英式下午茶。Mary是愛護動物一族；張就是的士司機，因為中了六合彩在「臨海峯」置業，兒子則是足球教練。于素素跟父親的觀點迥異，渴望婚後離家。片末「送別」裸屍，衆人再次申訴各種不滿，張就慨嘆的士司機難處；其子抱怨香港人從來不尊重運動員；Mary責怪移民的人遺棄寵物。反而一直看似很市儈的蘇文鳳說，經歷了通宵搬屍，自覺幸運，「因為我哋仲喺埋一齊，仲識攰，仲識嬲，或者咁先係最重要」。

此片群戲為主，當中黃又南由頭帶到尾，角色所限，表現未見突出，遠不及帶出很多笑點的楊偉倫。鏡粉可能會失望，電影起碼開始了半小時，呂爵安才出場，角色雖孝順，卻有點躁狂，而柳應廷的戲分更少。除了楊偉倫，片中最突出是劉江和李尚正，也許亦是兩人令觀衆最印象深刻的電影演出；還有扮演男屍的張滿源，裸體之外，還被拖被拉，又泥沙淋頭，表現專業。張滿源出道多年演出過很多角色，可能都不及今次鏡頭多，其實早於2004年已憑《PTU》獲香港電影金像獎最佳新演員提名，跟白只、王祖藍是演藝學院同屆畢業生，命運不同也星途各異。

上映日期：4月4日