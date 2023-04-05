薛影儀自信處女作MV點擊率過百萬

阿儀表示處女作面世心情ok，「雖然首次現場演繹新歌，但不緊張，事前沒特別練習」。問到跳舞方面是否要加以努力？阿儀讚一班舞蹈員厲害，「拍MV時都有私下請教他們」。雖然MV拍攝了16小時，但她稱不辛苦，預告片出街後獲兩萬點擊率，阿儀有信心MV正式上架後點擊率過百萬；她的經理人林寶玉表示會幫阿儀到電台派歌，角逐樂壇新人。問想跟那名歌手合作？阿儀希望可與何嘉莉合唱《迷失方向》。

阿儀透露原本7月跟公司完約，因這首歌所以續約，是次續約加薪20至25%。老闆稱若新歌成績好，會繼續幫她出歌。阿儀曾因沒戴口罩離開住所，其間不滿被街坊拍攝，對街坊「起飛腳」鬧上法庭。去年她承認普通襲擊及違反第599I章「口罩令」，判囚兩星期及罰款5000元，後來就普通襲擊罪提出刑期上訴得直，改為判囚兩星期、緩刑18個月。問到新約有否要求小心言行舉止？阿儀稱會，但有時遇到有些人真的很煩，不過會自我調節，不再衝動行事。

記者：陳釗