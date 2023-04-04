《戰場上的快樂聖誕》大島渚大衛寶兒相繼離世 北野武哀悼坂本龍一：剩下我一個

文：蘇珮欣

坂本龍一2014年確診咽喉癌，2021年再患直腸癌，同年10月癌細胞擴散至肺部，去年6月受訪時稱，癌症已至末期，體力大不如前，延至上月28日離世，喪禮由親屬低調處理。坂本龍一與鋼琴家前妻矢野顯子所生的歌手女兒坂本美雨，主持電台節目昨以錄音形式播出，內容未有談及亡父，但在節目結束前，由電台方面代為讀出悼辭：「獻上最深切的哀悼。」

YMO細野晴臣憑歌悼念

坂本龍一於1978年與高橋幸宏及細野晴臣合組電子樂團YMO，高橋與坂本先後離世，細野晴臣前晚在電台節目播放樂隊名曲《Be A Superman》，事後透過社交媒體解釋，在坂本離世當日，他已決定選播此歌，因為歌曲讓他憶起所有快樂和痛苦的日子，又表示：「對於突如其來的消息，不能用言語來表達。」

曾與坂本龍一合演電影《戰場上的快樂聖誕》的日本導演兼搞笑男星北野武，昨日開腔悼念故友，他說：「我的震驚與哀傷無法用說話形容，《戰場上的快樂聖誕》導演大島渚死了，主角大衛寶兒也死了，如今連坂本龍一都死了，只剩下我一個。」自2010年起，多次與坂本龍一宣揚反核的日本女星吉永小百合，身邊人士指她心情仍未平復；山田洋次執導《給兒子的安魂曲》正是由坂本龍一配樂，前者撰文盛讚對方是「優秀的藝術家」。

《仁醫》女星中谷美紀、《情書》導演岩井俊二、「樂壇教父」小室哲哉、搖滾歌手布袋寅泰、樂隊GLAY主音Teru、Luna Sea結他手Sugizo及諧星松本人志等，昨日亦有留言悼念；韓國男團防彈少年團（BTS）成員Suga今年初到訪日本期間，曾與坂本龍一會面，昨日透過社交媒體表示「老師，請你一路好走」；周星馳亦上載坂本黑白照並以英文留言「不能讓你走」。

NHK電視台為悼念坂本龍一離世，今日（4日）將播出特備節目《坂本龍一臨終與音樂在一起》，播放經典演出及訪問片段。另外，新宿戲院亦在本月21及22日通宵播放坂本龍一的演奏會及其相關電影、音樂作品。

黃志淙邀訪港憾未成事

商台DJ黃志淙昨日接受《在晴朗的一天出發》主持林海峰訪問，分享他跟坂本龍一相處點滴，他坦言打擊太大，心情仍未平復，「80年代末期，為『世界地球日』音樂會而首次訪問坂本」。1991年黃志淙到東京跟坂本面談，「30多年的友誼，就由這次見面開始……到了2014、15年，他的健康轉差，第一次患癌，但他好勇敢，仍然繼續工作，還未病癒已做電影配樂」。

黃志淙又憶述日本發生「311大地震」，當時東北未解封，坂本龍一已從紐約飛到當地探望災民，令人感動，他又修補一座從海嘯中打撈到的鋼琴，然後用作表演，「反映出他對人民的關懷，尤其對反戰及環保議題，他會身體力行，那種大愛實在難以用說話形容」。

坂本龍一跟香港關係密切，黃志淙說：「他數度來港演出，對上一次已是2006、07年，原本西九有個自由空間開幕，我曾幫手希望促成他演出，無奈因為社會、疫情等問題而未能成事，留下遺憾。」又說他一直想再訪港，也有很多計劃，但其身體狀况已不容許。