年底外地行禮嫁馬國明 湯洛雯婚後拍劇不設禁咀令

記者：陳釗

靚湯受訪時表示婚期已有初步定案，但未想公開，應該是年底在外地舉行小型婚禮。問婚禮籌備情况？靚湯稱因沒有經驗，進度只是10至15%，未必會找婚禮統籌，想自己策劃及有贊助幫手，希望一切順利，「選年底，因我們都怕熱，若到時行禮大汗疊細汗真的火都嚟」。準新娘透露心情還是「懵下懵下」，身邊朋友比她更緊張，未婚夫馬國明忙於拍劇，她會給ABC餐對方揀，但最後還是交給她決定。

率直馬國明如吃誠實豆沙包

至於婚禮地點，靚湯說會是東南亞地方，早前她與好友去日本旅行，是否順道看場地？靚湯要保持神秘，笑言不告訴大家，不想好像馬國明吃了誠實豆沙包一樣，連二人情話都公諸於世，不過率直是未婚夫優點，「他有冇向我講大話？瞞着我送生日禮物那些囉，其實我們都知大家電話密碼，又會幫對方聽電話」。

近日馬國明主演的無綫新劇《隱形戰隊》與唐詩詠的激吻戲成熱話，靚湯表示有看過預告片，覺得很搞笑，「我同佢咁熟，想到他拍攝時一定很蝦碌，他拍這類戲都很驚，擔心會碰錯別人地方。我反而沒什麼，他拍緊的新劇都有咀戲」。馬國明爆她看到激吻一幕會打爛屋企電視機，靚湯笑說：「沒有，不要把我說成潑婦一樣。（看時二人會研究吻戲？）不會，讓他自由發揮。（現實很順利？）我們ok的。」婚後是否約法三章設禁咀令？靚湯表示沒有，電視劇尺度有限，「我覺得他的限度是惜ok，但摸就不好」。

為保持水準 秒覆帖文

靚湯又爆馬國明知她有追看《隱形戰隊》很開心，還沾沾自喜，「我很久沒捧他場，他真的幾型。連我身邊朋友看完都同我講『我很鍾意你老公』。（叫老公在屋企都穿得咁型？）不需要，噴得多髮膠會掉頭髮」。

提到馬國明大爆每次靚湯更新社交網都要秒覆，否則會被問為何不覆，她取笑未婚夫幻想太多，「因我以前一發帖文，他就留言，所以他想保持水準，有時他留了言我都不知，但幾sweet的」。