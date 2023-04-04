年紀大 內心變柔軟 陳奕迅：以前死撐只得黑面

「我係一粒塵 好渺小」

Eason說：「我係一個好抑壓情緒的人，以前什麼都死撐，覺得輸人不可以輸陣，所以只得黑面，或嘻嘻哈哈畀人睇，𠵱家人大咗，開始好容易被感動到。首新歌叫《塵大師》，其實我做唔到大師，我都係人，只係一粒塵，好渺小。」

Eason希望歌迷聽《塵大師》時心情會鬆一鬆，「這首歌由林海峰填詞，是想送給香港人，希望大家可以度過所有緊張日子，放鬆心情」。提到早前放大假，他說：「經常留喺間屋洗碗洗地兼洗滌心靈。」他還學懂修理吸塵機，感覺好有成就感。他稱在意大利山上的懸崖路邊也被認出，自己化了，有時間會答應合照，但趕時間便不影了。

巡演首站新加坡 7月攻台北小巨蛋

Eason啟動4月巡迴演唱會，首站是新加坡、馬來西亞，7月到台北小巨蛋開7場演唱會。

娛樂組

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