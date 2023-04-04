年紀大 內心變柔軟 陳奕迅：以前死撐只得黑面

【明報專訊】陳奕迅（Eason）的新歌《塵大師》由2020年開始籌劃，花了3年時間製作，他稱未試過如此慢，以前是一年出3隻碟，不過可以投入更多，歌曲內容更深層次，覺得好開心。他稱第一次聽到《塵大師》編曲時，淚水不自覺流出來，不知是否年紀大了，內心變柔軟。
「我係一粒塵 好渺小」
Eason說：「我係一個好抑壓情緒的人，以前什麼都死撐，覺得輸人不可以輸陣，所以只得黑面，或嘻嘻哈哈畀人睇，𠵱家人大咗，開始好容易被感動到。首新歌叫《塵大師》，其實我做唔到大師，我都係人，只係一粒塵，好渺小。」
Eason希望歌迷聽《塵大師》時心情會鬆一鬆，「這首歌由林海峰填詞，是想送給香港人，希望大家可以度過所有緊張日子，放鬆心情」。提到早前放大假，他說：「經常留喺間屋洗碗洗地兼洗滌心靈。」他還學懂修理吸塵機，感覺好有成就感。他稱在意大利山上的懸崖路邊也被認出，自己化了，有時間會答應合照，但趕時間便不影了。
巡演首站新加坡 7月攻台北小巨蛋
Eason啟動4月巡迴演唱會，首站是新加坡、馬來西亞，7月到台北小巨蛋開7場演唱會。
娛樂組
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