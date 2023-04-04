Anson Lo露腰熱舞 不怕肉麻示愛 姜濤賣力跳唱 向姜糖鞠躬致歉

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

完騷後姜濤在後台受訪，行路一拐一拐。問是否腳痛？他說：「還好，回家會浸腳紓緩。」他表示右腳做完手術，經過幾個月休養，已康復九成，目前除了做物理治療，亦努力減磅，迎接MIRROR全員合演的電影《12怪盜》，「已完成圍讀，準備非常好，我們好開心，12子平時相聚時刻不多，今次一齊拍戲是開心的」。他透露角色有少少動作戲，承認拍打戲欠經驗，「一定會注意安全，始終腳傷剛痊癒，不想再傷，但好有興趣嘗試」。

姜濤首唱新歌《Dummy》

談到首次公開獻唱「第11胎」新歌《Dummy》，姜濤指歌曲未完成，需修改編曲及舞蹈部分才拍MV，又預告跟古巨基太太Lorraine有品牌合作計劃，早前日本之行，就是為品牌拍攝。有指通關後不少外地歌手襲港，對MIRROR受歡迎程度有影響？姜濤表示一定有，但認為環境轉變能激勵各成員進步，「我們一直認為有好大進步空間，希望觀眾睇多些不同國家歌手的表演，督促我們不足之處，我們亦會睇其他人的演出學習。疫情時大家留意到我們，其實好多事已過去，不用怕前面會遇到什麼困難，都要學習進步，相信MIRROR會做到」。

Anson Lo受訪時談到近期與同場舞蹈員合作無間，他指之前做《拉闊音樂會》認識一班舞者，接着再合作新歌《Money》，慢慢建立默契，他都想再組舞蹈班底，但未確定，因資金問題及繁複工序要處理，比較難實行，反而選取自由方式合作較彈性。問他在《12怪盜》飾演什麼角色？他透露角色身手了得，會有不少打鬥場面。

Anson Lo獲父母捧場感動

Anson Lo因工作繁忙，少與家人相處，故邀請父母來捧場，他說：「這個騷對我和MIRROR好重要，我們太耐沒做騷了，父母冒雨都來捧場，我見到他們在台下開心揮手，好感動。」不少「神徒」（粉絲暱稱）騷前在場外影合照支持，是否未受「退粉潮」影響？他感激神徒不離不棄，超越他付出的努力，「神徒每日都說愛我，我一定要爭取每個機會向他們表達愛和多謝，我不怕肉麻，正如我今年27歲，仍然向父母講I love you，真愛是發自內心」。

方皓玟自爆有追求者

同場演出嘉賓有方皓玟、陳健安（On仔）、P1X3L成員Phoebe等。方皓玟受訪時談到將升讀小學的兒子，「兒子將入讀心儀的國際學校，放心晒。（未來經濟負擔重？）不是超級貴族學校，最重要學校提供到自由度，希望他發展到創意」。她稱兒子好動，熱愛游水、踢波及唱歌，有時甚至會創作兒歌。回復單身的她表示身邊有數名追求者，「若相處後認為適合，我會作出反應」。

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