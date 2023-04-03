【開箱】《白日青春》 黃秋生深刻演繹父子情 香港難民哀詩

片名取材袁枚詩作

《白日青春》講述巴基斯坦裔難民哈山（林諾飾）一心想與家人移民加拿大，父親阿默（潘文星飾）卻車禍身亡。的士司機陳白日（黃秋生飾）1970年代偷渡來港，與任職警察的兒子陳康（周國賢飾）關係疏離。哈山在父親死後加入難民組成的黑幫，一次警方緝毒行動中，搶走陳康下屬朱威（火火飾）的佩槍。陳白日協助哈山逃亡，後者無意發現陳白日正是父親車禍的「真兇」。

去年在台灣金馬獎獲6項提名的《白日青春》，捧走最佳新導演、原著劇本及男主角3獎。身兼編劇導演兩職的劉國瑞在馬來西亞出生長大，及後來港升學，曾為電視劇《身後事務所》、《婚內情》等撰寫劇本，亦執導過不少短片，《白》片是其首部劇情長片。此片透過兩對父子不同身分與經歷，互為映照，刻劃出香港這個從來是難民聚居的城市，詰問怎麽有些人留下來，有些人卻以此城為中轉站？劉國瑞以清代詩人袁枚的《苔》為電影及角色命名，有點刻意卻不無意義；詩謂：「白日不到處，青春恰自來。苔花如米小，也學牡丹開。」白日是黃秋生角色名字，也是詩的開首；學校老師為哈山取中文名「莫青春」，曾問他知否含意；家境欠佳，連近視鏡也買不起的他，自然無心向學。苔即苔蘚，即使沒有陽光的地方，依然能長出綠意，象徵生命力旺盛，也如片中的陳白日、阿默及哈山，總是夢想更好的生活，環境艱難也堅持下去。

陳白日為了讓家人生活更好，所以跟妻子從大陸游水偷渡來港，太太中途溺斃，兒子從小留在鄉下由外婆照顧，直到11歲才來港與父親團聚。陳康出場的一幕是其婚禮，陳白日遲到，而且不聽勸告斟大杯紅酒，兒子怒目相看，已表達了父子關係欠佳。陳白日不忿遭冷待提早離開，回家撞正早前與其的士碰撞的貨車司機阿默，再起爭執，並涉嫌毆鬥雙雙被帶到警署，種下後來悲劇的禍端。

包含愧疚與救贖的父子情

阿默在巴基斯坦時任職律師，堅持原則而受迫害，跟太太法蒂瑪逃到香港，目標到加拿大定居；兒子哈山在港出生，卻滯留10年依然未能成行，再次懷孕也不敢告訴丈夫的法蒂瑪開始抱怨。眼看要好朋友移居加拿大，哈山不捨之外，更加渴望離開香港。哈山在雜貨店偷潛水鏡，阿默擔心他學壞而狠狠責駡，並解釋自己要逃難的原因。當父子漸漸互相諒解，阿默因陳白日的追截出車禍喪生，後者亦重傷。陳白日知悉阿默離世很愧疚，康復後假裝義工往探望法蒂瑪，得悉哈山離家出走，承諾替她尋子。陳白日一方面因身患惡疾決意離港，另一方面因愧疚尋求救贖，陳康也問父親何解要為哈山犧牲許多？抑或陳白日追悔的不止間接令阿默喪命，彌補哈山失去父愛，也想在哈山身上補回跟兒子的鴻溝，因此教哈山開車與游泳？

黃秋生不止外形（不知裝的還是真的肚腩）跟足一般的士司機，連老態及咳嗽等小動作也演得細膩；聽到哈山表示想學車時的偷笑，遇塞車把的士剷上行人路時的念念有詞，也盡現人物疼惜兒子及暴躁心急的個性。不計首次入圍爭影帝的麥沛東、楊偉倫、張繼聰，無論角色塑造及黃秋生的表現，都比《神探大戰》劉青雲優勝。

香港中轉站 再次投奔怒海

《白日青春》是少數關懷滯港南亞裔難民的電影，哈山乘船踏上另一次偷渡之旅，面對茫茫大海，就像許鞍華早年作品《投奔怒海》的最後一個鏡頭，扮演日本攝影記者的林子祥，也像陳白日般賣掉家當，讓馬斯晨姊弟可登船離開越南。陳白日偷渡後以港為家，曾經是越南難民收容港的香港，今天又如何對待其他難民？

上映日期：3月30日