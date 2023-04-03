撐兄弟攞最佳男配角 馬國明搞喊林子善

視帝陳展鵬樂意客串

陳展鵬首度參與《隱形戰隊》宣傳，客串奸角令觀眾有驚喜，他稱差不多10年沒演奸角，不介意客串，「《法言人》我都有客串，希望有點新鮮感，自己過癮之餘，觀眾亦睇得開心」。他見同是亞視出身的江美儀去年奪視后非常開心，希望有機會合作拍劇。

戥黃心穎愛得高調開心

馬國明日前穿機師制服與陳自瑤、陳敏之直播帶貨，創逾8000萬銷售額，他謙稱有好成績自己只佔很小比例，最大功勞是整個幕後團隊。他自爆當日未食飯入廠，堅肚餓所以不停食，估不到因此令人落單。未婚妻湯洛雯（靚湯）經常更新社交網獲他秒覆放閃，他說靚湯貼什麼不會問他，但笑稱一定要盡快覆，「如果沒有覆，她會問我為何不覆，最好還是盡量覆，但有時開緊工不知，她會扮嬲，都是情趣來的」。

提到前女友黃心穎與男友泥鯭（黎萬宏）愈愛愈高調，做「跟得女友」陪男友到歐洲巡唱，又在社交網上載搭男友膊頭合照，馬國明說：「咁咪好囉，冇乜特別吖！我都想佢開心嘛。（想不想心穎也快點結婚？）呢樣嘢你要問佢，不可以話想不想別人結婚，最緊要開心，他們開心咪得囉。」問他宣布訂婚後心穎有否恭喜他？他說沒有。

記者：林祖傑