全新歌衫性感亮相澳門騷 容祖兒自彈自唱失準獲觀眾鼓勵

祖兒換上色彩繽紛服裝演繹多首快歌，現場氣氛熱鬧。她自言每次演出都花心機挑戰自己，今次苦練鋼琴自彈自唱國語歌《小小》。不過她略為緊張，開首時拍子有少許失準，觀眾報以掌聲支持，她停了3秒後繼續彈。完成後她撫心口說：「我好緊張！好難得見到大家，每次演出都想做未試過的事。沒理由又彈唱《啜泣》，今次第一次表演彈《小小》，雖然沒太多時間練習，但我付出小小是值得，第一次有少少緊張，多謝大家鼓勵支持。」祖兒整晚換了多套服裝，穿上吊帶背心襯短皮褲展露野性一面，邊唱快歌邊在T字舞台走來走去，與舞蹈員又唱又跳。壓軸唱出《心淡》、《習慣失戀》、《爭氣》等歌曲，依依不捨跟觀眾揮手道別，未有安歌。

只上6堂學彈《小小》

祖兒騷後形容心情緊張又興奮，表示澳門站流程比較短，但揀歌和舞蹈都重新編排，與之前30多場演出略有不同，加上全新歌衫，盼給予觀眾新鮮感。她自覺應付跳唱還可以，「彈琴環節出現輕微失準，但已比綵排時順利。上次彈《啜泣》學了一年，今次《小小》只上了6堂課，因3月好忙，飛不同地方，沒機會練習，到澳門後已不停練琴，順利完成多謝上天和大家支持好感動」。

自覺小肥 身形未最弗

談到歌衫低胸又騷腿，祖兒反問有否覺得她比之前肥了少許，承認身形不及開紅館騷時弗爆，「但最緊要人夠精神，到某些年紀不用太瘦，相信稍後磅數有機會回落」。她表示完成澳門站後，會籌備7月在香港演藝學院的演出。祖兒早前在社交網分享與母親及初生嬰兒合照，她稱育有一女的胞弟最近再添兒子，再做姑媽的她開心說弟弟有一對子女，家中有老有嫩，多一個人更熱鬧。她笑言沒有幫手湊BB，只幫手跟小朋友玩，爆侄女呷醋扭計，做姑媽要幫手安撫，覺得做父母是另一種學問。

記者：林蘊兒

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