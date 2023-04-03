唐唐稱摯愛「死而不亡者壽」 謝大眾繼續寵愛 郭富城念曾伴舞 張國榮真正王者

《張國榮繼續寵愛．二十年．音樂會》結束前，大屏幕播出哥哥和唐唐以往的生活照片，以及唐唐的錄音，他引用古人的說話「死而不亡者壽」，表示死亡不是一個終結，被遺忘才是，很幸運哥哥在20多年的演藝生涯裏，演過很多令人印象深刻的角色；唱過很多動人心弦的歌曲。留下很多好姣、靚、型、寸的舞台表演，這些都成為大眾的集體回憶。幸運哥哥有一班一直以來很愛他、惜他、想念他的好朋友、哥迷同影迷，「我代表哥哥衷心多謝大家。這是一個特別的日子，我們一起回憶哥哥的過去和他的真善美，延續對哥哥的愛和思念，繼續寵愛張國榮」。

哥哥常鼓勵舞蹈員

城城壓軸跳唱《Monica》，唱完後他手指向天，以表對哥哥致敬和送上飛吻。城城表示20年來哥哥一直在心內，1986年他入行做第一個騷《星光熠熠耀保良》，有幸和哥哥同台表演，「當時我做dancer，曾為哥哥伴舞覺得好榮幸和開心」。他讚哥哥對舞蹈員很好，還曾帶他們去吃飯，「他經常笑着對一班dancer講畀心機，我真的有畀心機。雖然過了那麼多年，全球歌迷都很惜哥哥。哥哥在我心中是真正的舞台王者，沒人可以代替」。

城城再唱出《有誰共鳴》，台上升起紅色巨型紙鶴。城城表示《有誰共鳴》是哥哥第一次奪《勁歌金曲頒獎典禮》金曲金獎，當時哥哥唱到眼濕濕，承諾大家以後要開心唱這首歌，說畢帶動全場拍掌大合唱。

靚靚難忘享齊人福

Chilam與靚靚夫妻檔演出，靚靚回想1986年15歲第一次看哥哥紅館演唱會，興奮到胃抽筋，看到一半忍痛離場到醫院求診，沒想到這半場演唱會是二人緣分的開始；Chilam此時登場唱《緣份》。靚靚續說1993年首次與哥哥拍電影《金枝玉葉》，二人共合作了5次，都是演情侶，大爆有人呷醋，「記得《金枝玉葉》上映時，我、哥哥和Chilam吃完飯，一起入戲院看觀眾反應，當刻覺得我是全世界最幸福的女人，因為我左手拖着張先生，右手都是拖着張先生。」台下觀眾尖叫，Chilam獻唱《左右手》，忍不住笑到甩嘴。

靚靚憶述2003年4月1日收工駕車回家，聽收音機得知哥哥死訊，坐在車上很久，回家的斜路像行極都行不完，眼前一切變得黑暗，回家坐在梳化，前塵往事歷歷在目；Chilam唱出《你在何地》。靚靚透露20年後的今日，世界變了很多，唯一不變是有心人仍寵愛哥哥，「他的一眸一笑和歌聲，永遠活在我們心裏，青山依舊在，幾度夕陽紅。」Chilam此時唱出《紅》。

鍾鎮濤感謝推薦拍戲

鍾鎮濤與哥哥合演多部電影，包括《金玉滿堂》、《東成西就》及《九星報喜》，他記得拍《九》片正處於其人生最低潮，但仍有人找他拍賀歲片，是很大鼓勵。幾年前同製片人黃百鳴傾偈，得知當年是哥哥推薦他演出，才由「八星」變「九星」，他很感恩有那麼好的朋友。

城城騷後受訪表示與哥哥有太多難忘回憶，他初出道時哥哥已是天王巨星，但毫無架子，很惜舞蹈員，所以他現在也很惜舞蹈員，是傳承的精神。他選唱《Monica》和《有誰共鳴》，因這兩首歌對哥哥都別具意義，「《Monica》是讓大家知他可在台上又唱又跳，是很有魅力的歌手，《有誰共鳴》是他首支金曲金獎」。城城透露之前到美加巡唱及宣傳電影，曾擔心未能趕及回來，幸好一切順利。

Chilam認呷哥哥醋

Chilam與哥哥最深刻的回億不少得在麻將枱上，讚哥哥牌品好，大家打到贏為止，有時還在對方屋企吃飯，「哥哥對工人很好，就算做錯事，都會笑住口跟對方說。他跟我說，有時不用鬧死人，冧死人都可以，這個我真的很受用」。談到靚靚大爆3人入戲院看《金枝玉葉》時，他呷哥哥醋，Chilam笑說：「我想有，但很耐的事了，現在回想起都很sweet，不是男女之情那種感覺，而是好好的朋友。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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