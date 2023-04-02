【開箱】《嗡嗡作響》 狂迷追星變身連環殺手

奧巴馬長女有份編劇

《嗡嗡作響》3月17日在影視串流平台Prime Video上架，只有7集；講述女主角Dre與寄養家庭的家姐Marissa都很喜歡女歌手Ni'Jah，前者更會不惜一切買票看她的演唱會，平時也緊盯樂迷討論區，對一切有關偶像的負面評論深惡痛絕。Marissa發現男友Khalid出軌後自殺，養父母還拒絕Dre出席喪禮，大受打擊的她，往Khalid家把他擊斃，展開殺戮的開始。第2集Dre在酒吧當脫衣舞孃，只用Ni'Jah的歌曲伴奏，因此被視為異類。Dre一直想找出在社交網發帖侮辱Marissa及Ni'Jah的男子Reggie下落，卻苦無頭緒。Dre跟同事參加派對掙外快準備回家，座駕卻在途中壞掉，路過男子伸出援手，發現對方正是Reggie，Dre再次動殺機。

Dre也不是每集也會落手，像第3集她繼續在社交網找尋Ni'Jah的hater，並計劃落手，但這一次「失敗」了，因中途遇見的George，是Ni'Jah丈夫新碟發布派對的工作人員，於是藉故親近對方，並趁機闖進派對與偶像近距離接觸。

此劇監製兼創作人當奴高化除了幕前演出，還是另一得獎劇集《亞特蘭大》的編導及主角，他亦化名 Childish Gambino推出過多張大碟，贏過格林美年度錄音等獎項，十分多才多藝。相信新劇《嗡嗡作響》亦帶有其個人對樂壇的一些觀察，並號召不少台前幕後精英參與；譬如美國前總統奧巴馬的長女馬利亞（Malia Obama），2021年在哈佛大學畢業後，即加入了《嗡》編劇團隊，第5集講述Dre重返休斯頓寄養家庭故居，並跟養父發生衝突，正是出自馬利亞手筆。另外，二人女子組合Chloe x Halle中的Chloe Bailey、米高積遜（Michael Jackson）女兒帕里斯（Paris Jackson），以及格林美史上最年輕得獎者Billie Eilish，也分別客串演Marissa、脫衣舞孃及邪教組織領袖。扮演Dre的多明妮菲斯珀（Dominique Fishback），之前演出過電影《超能計劃》及《猶大與黑色彌賽亞》等，亦獲讚劇中表現出色。

女友討厭偶像

《嗡嗡作響》中Dre十分迷戀的女歌手Ni'Jah，據悉以樂壇天后Beyonce為藍本；《嗡》劇亦帶有各類型戲劇的影子，並嘲諷當下的社交網絡文化，譬如Dre的殺戮從得州展開，之後到了田納西州、加州，折返田納西州，再重回得州，最終在喬治亞州落網，就很有連環殺手公路片味道。此劇第6集抽離了整個故事，以查案真人騷的戲中戲模式，透過節目訪問女警Loretta，拆解在Ni'Jah演唱會被捕的女子，如何推敲到其實就是Dre及連環命案的真兇，是全劇很有趣的安排。

最後一集描述Dre被捕前的故事，她認識了大學生Rashida，雙方很投契，不過Rashida並非Ni'Jah的粉絲，而且很討厭她。最初Dre毫不介意，可是當她再次不合理地花費大筆金錢購買Ni'Jah演唱會門票，被Rashida狠狠責駡後，Dre再次動殺機，失控情况也一發不可收拾。Ni'Jah對Dre而言如宗教，地位神聖不容任何人侵犯。Dre現實中的感情依賴只有Marissa，兩人的深厚聯繫也源自對Ni'Jah的熱愛，Dre通向現實的薄弱感情基礎，因為Marissa逝世而完全中斷。後來跟Rashida的關係，也由於她討厭Ni'Jah，讓Dre由愛立刻轉變成恨，暴力再次爆發。