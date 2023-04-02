參與綜藝節目《不可能任務》 蘇韻姿「解凍」復工現幸福肥

今年初播出的《愛‧回家之開心速遞》交代蘇韻姿的角色往外地工作，之後傳出她因遲到及演技無進步遭無綫雪藏及調離《愛‧回家》，她當時說︰「多謝大家關心，𠵱家都係聽從公司安排。」她「離家」數月，日前曾與劉丹、呂慧儀等為單立文慶祝生日，感情依舊。昨日蘇韻姿聯同蔡思貝、謝嘉怡及邵珮詩等出席節目《不可能任務》開鏡拜神，問她是否「雪藏」後第一項工作？她否認道：「都唔可以咁講，都有做嘢嘅，今次拍新節目都好期待。」

媽咪加國來港炮製愛心湯水

蘇韻姿面圓圓發福不少，她承認肥了，「這是幸福肥，因早前媽咪由加拿大來港兩個月，已三四年無見，有媽咪的愛心湯水，又與媽咪四圍歎美食。媽咪已返回加拿大，我亦開始努力做運動減肥」。她稱暫未回復之前狀態，會繼續努力，本身有做運動，加上不畏高，對節目要挑戰體能有信心。

會否「回家」等公司安排

有否訓練準時？蘇韻姿稱時間觀念OK，會做好自己，把握每個機會。媽咪看到新聞有否擔心？她說：「無論有沒有這些報道，媽咪都會擔心我，她知道報道背後有很多不知道的事，已經習慣，不會太上心，最重要媽咪信任我。」提到吳偉豪與丘梓謙因拍新劇暫別《愛‧回家》，在缺人情况下，有否被召「回家」？蘇韻姿說：「要完成《不可能任務》才知下一個任務。（是否想拍劇？）公司安排都願意去做，像今次都是好好的學習機會。」

蔡思貝約胡鴻鈞食飯補祝生日

蔡思貝表示節目類似真人騷，因要拍她們最真實的反應，所以導演好神秘，事前不肯透露要做什麼，令她不能做足準備，剛剛才略知有些任務要挑戰體能，她說：「平時有做運動，但不是太多，今次辛苦過之前跑馬拉松，都擔心應付不來。（會否驚醜態盡現？）沒想這些，真人騷好睇之處，就是人性的弱點，拍到我面容扭曲也沒所謂。」提到緋聞男友胡鴻鈞日前生日，她表示各自專注工作，未有約吃飯，仍在夾時間，她笑說：「就算我哋食飯，都唔話畀你哋知。」至於生日禮物，她認為好朋友一起吃頓飯已開心。

記者：柯美