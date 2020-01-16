中環文華現花海 「643」哥迷默哀 唐唐念摯愛：夜闌靜 有誰共鳴

哥哥20年前從中環文華東方酒店墮下，多年來「哥迷」都會到酒店外獻花悼念，昨日酒店外雪廠街路段現花海，花圈有巨型心形、立體星系、兩米高哥哥照片、兩米高紅色紙鶴樹等，花海周圍有不少心意卡、公仔及燈飾等。今年疫情緩和，數百來自各地的「哥迷」包圍酒店外圍，龍尾排至遮打道。傍晚6時43分，是哥哥當年出事一刻，數名「哥迷」亮起手機燈代替燭光，不少人亦默哀，哥哥好友兼攝影師夏永康亦有現身，警方派出多名警員到場維持秩序。酒店對面有數人組成色士風樂隊街頭表演，演奏哥哥的經典金曲，吸引不少途人駐足懷念偶像。

逾2000哥迷迫滿文化中心廣場

「Red Mission繼續張國榮歌影迷國際聯盟」昨晚在尖沙嘴文化中心露天廣場舉行「《Timeless Leslie》繼續張國榮20周年紀念晚會」，活動未開始，廣場的長樓梯及外圍已聚集逾2000「哥迷」，不少人拿着玫瑰花到場，大會決定提早開放「哥迷」進場。活動先由4名「哥迷」分別以廣東話、普通話、日語及韓語道出對張國榮的懷念，隨即全場默哀1分鐘，活動上播出張國榮參加唱歌比賽、訪問、劇集及電影演出片段，還有2000年《拉闊音樂會》片段，以及首播張國榮獻唱從未曝光的歌曲《A Song For You》MV，有不少「哥迷」難忍淚水。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：劉永銳

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