許志安唱《追》贏掌聲 陳慧琳難忘哥哥教演戲

陳慧琳穿粉藍色晚裝獻唱《柔情蜜意》及《誰令你心痴》，狀態大勇。她分享跟哥哥的相遇：「我和哥哥的合作是在幕後，2000年我跟郭富城合演《小親親》，因導演奚仲文跟哥哥老友，邀請哥哥教我演戲，現在講起都覺得好不可思議，我哋幾個人上去哥哥屋企上堂，佢好有效率，演戲一撻就着，教我幾場好重要嘅戲，仲幫我設計小動作同幫我諗好多細節，我覺得這位天王巨星好全面，如果我哋嘅合作不是幕後而是幕前，不是拍戲而是合唱，呢首歌會唔會更好呢？」隨即唱出《誰令你心痴》，落台前說：「永遠掛念哥哥」。

許志安自「安心事件」後，為哥哥首次重踏演唱會舞台，獻唱《追》時表現穩定，獲台下鼓掌，有人大叫他的名字支持，他說：「多謝你哋、多謝哥哥。」然後跟Big Four兩名成員蘇永康、梁漢文合唱《左右手》，非常合拍。唱完後蘇永康搭着他膊頭一齊落台。

梁漢文憶為哥哥開心標眼淚

梁漢文唱《想你》、《奔向未來日子》，他表示聽哥哥的歌大，買過對方好多唱片，兩次參加唱歌比賽都唱哥哥的歌。他難忘1996年有機會客串電影《金枝玉葉2》，當時開心到標眼淚，早上9時坐在化妝間，個腦諗見到哥哥講什麼，數小時後，哥哥入來後不是說話，而是唱「纏綿遊戲過後，誰人能捨得放手」，跟着走過來拍一拍他膊頭叫梁漢文，當時他好似食了10粒方糖般甜。蘇永康選唱《最冷的一天》，自言有私心，「過去20年，無論我不開心、有情緒或失意，這首歌都陪我駕車回家，將情緒放低再返屋企」。他眼中哥哥是好溫暖的人。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳