陳淑芬率逾千哥迷默哀 偉仔拍片談難忘經歷 懷念張國榮 群星維港隔岸獻Sing

音樂會開始時播出哥哥唱《春夏秋冬》的視頻，接着梁朝偉（偉仔）在視頻中分享與哥哥的相處點滴，包括哥哥教他埋西瓜在沙漠，總是很多鬼馬主意，他說：「昔日的春夏秋冬，高低起跌都有你在旁，今日讓我們一同重新經歷你的春夏秋冬。」

張衛健唱《明星》眼濕濕

鄭欣宜打頭陣唱《當年情》，她說：「《當年情》是我特登為今次音樂會opening挑選，不知大家見番20年無見的朋友會講什麼，希望這晚透過哥哥的音樂和影片，同他肩並肩。」張衛健先後唱《一片痴》、《為妳鍾情》、《儂本多情》、《我》（國語版）及《明星》串燒歌，他唱《明星》時感觸眼濕濕，有網民說聽得好感動。譚耀文唱《拒絕再玩》、《不羈的風》亦獲不少網民大讚。他還與《聲夢傳奇》兩季歌手合唱，他說：「今晚藉着這個機會多謝哥哥，如果不是細個超級崇拜他，就無勇氣參加《新秀》，繼而入到這個圈，做到自己想做的工作，正所謂偶像唔使多，最緊要有哥哥。」

周慧敏多謝哥哥提攜

周慧敏獻唱哥哥作曲的《如果你知我苦衷》，她說：「記得我25歲那年，哥哥送這首歌畀我，他當時36歲，無諗過10年後，他突然離開我哋，好難相信。經過20年後，今年我已經好大個，但他的模樣永遠仍停留在當時，我就已變姐姐了，所以姐姐今晚將這首歌送番畀46歲的哥哥，多謝他的提攜。」吳君如、劉嘉玲以錄音形式表達對哥哥的思念。

李浩林惹網民不滿叫收聲

網上直播音樂會時，主持李浩林不時出現以普通話講哥哥的歷史，令網民極度不滿，留言叫他收聲，有網民說：「還我哥哥！」甚至有要求退款。有估計跟現場播放片段的版權有關，故安排李浩林在網上版做間場。

陳淑芬（陳太）昨午開騷前與于毅、陳松伶、鄭欣宜、鍾鎮濤與太太范姜等演出嘉賓進行拜神儀式，祈求順利。同日有另一個懷念哥哥的音樂會，陳太認為什麼都會有人比較，鍾意比較便比較，「今次音樂會所有人都出心為哥哥而來，多謝一班哥迷支持，完全沒理會有什麼藝人演出，門票一發售便售罄，有嘉賓特意度期回港，亦有犧牲掙錢機會，成件事好感動」。她哽咽續道：「大家都好愛惜哥哥，好像一個家庭大聚會。」

陳松伶抑壓情緒唱哥哥金曲

陳松伶特意為今次音樂會回港一星期，她說綵排時聽到一首首哥哥的歌已忍不住流淚，她說：「他在我心中是藝術家，他留給我們的永遠是開心笑容，很難得。」她獻唱哥哥的《今生今世》和《深情相擁》，要抑壓情緒，希望以開心、笑容懷念哥哥。

傍晚6時許，逾千「哥迷」參與在紅館外舉行的悼念儀式，眾人有秩序排隊向哥哥的悼念車鞠躬獻花。陳太與主持李浩林於6時半現身，各自分享與哥哥的點滴，其間陳太感觸流淚，並在6時43分（哥哥墮下時間）率領現場「哥迷」默哀1分鐘懷念哥哥。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵