桂莉芙柏德露勝訴獲賠1美元 聞判後大方祝福滑雪傷人案原告：願你安好

案情指出，2016年桑達遜在猶他州滑雪期間，遭桂莉芙柏德露從後撞倒，導致他腦震盪、4條肋骨骨折，她卻肇事逃逸，於是在2019年入稟索償310萬美元（約2418萬美元），其後修訂賠償金額為30萬美元（約234萬港元）。案件於今年3月21日開審，桂莉芙率先作供，反指是桑達遜從後撞向她，令她一度誤以為遭對方性侵。

網上發表勝利宣言

經過9日審訊，桂莉芙子女、滑雪教練、桑達遜家屬，以及醫療專家等證人輪流作供，前日如期審結，8名陪審員一致裁定「桑達遜需為此案付上100%責任，桂莉芙犯錯機會是0%」，身為原告的桑達遜要向桂莉芙象徵式賠償1美元（約7.8港元）並支付律師費，她聞判後跟代表律師相視而笑，步出法院前先走到桑達遜身邊並跟他耳語。原告律師事後對美媒Extra透露二人對話內容，桂莉芙先對桑達遜說：「願你安好。」敗訴的他亦禮貌回應：「多謝你，親愛的。」

桂莉芙離開法院時，不忘向門外記者微笑揮手道別，但未有即時發表「勝利宣言」，而是事後透過社交媒體IG Story向837萬名追隨者表示：「我覺得默許一個虛構的指控，會損害我的誠信。我對判決感到滿意，感謝法官和陪審團的努力付出，以及處理此案時作出深思熟慮。」

桂莉芙出庭似時裝騷

有美媒把桂莉芙處理此案的手法，跟樂壇天后Taylor Swift在2013年遭電台DJ（David Mueller）撫摸臀部、2017年入稟控告對方非禮一事相提並論，兩者同樣勝訴，亦獲1美元賠償，此舉象徵二人並非透過法律途徑謀取利益，而是爭取公義。

另一方面，英國《每日郵報》訪問紐約造型師Liz Teich，後者認為桂莉芙及其律師團隊有意識地透過她出庭的衣著打扮，突顯其低調奢華形象，藉此向陪審團傳遞「我為捍衛名聲而非金錢索償」的重要信息。回顧桂莉芙連日出庭的造型，以中性設計如西裝外套及長褲為主，顏色亦以卡其、海軍藍和黑白配搭，雖然低調但售價絕非便宜，例如第3日出庭配帶的頸鏈約值2.5萬美元（約19.5萬港元），第5日穿著黑色羊毛外衣索價2200美元（約1.7萬港元）等，而且部分衣物更屬於桂莉芙自家品牌Goop，透過傳媒廣泛報道官司，大收宣傳之效。