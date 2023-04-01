何廣沛扮女人為《真係唔好笑》造勢 馮盈盈變身光頭肌肉男

何：拍綜藝節目緊張過拍劇

何廣沛解釋不介意玩遊戲扮女人，一班主持為做好節目，傾盡全力玩，花半年時間拍13集，建立合作默契，盼節目受歡迎，有機會開拍第二季。他透露其中一集原本弄好整齊髮型開工，怎知不夠半小時遭攻擊，頭髮被整亂，他沒嬲但有少許不開心，又爆馮盈盈亦不能倖免，「當日清晨6點，盈盈剛睡醒只化淡妝，我們就衝入她房間，將面膜撻在她面上，結果她慘變素顏出鏡」。他笑言整蠱人是奉命行事，緊張過拍劇，但盡了力就平常心看待。談到已分手的緋聞女友朱晨麗，將他降為「網民」看待。何廣沛說：「希望到此為止，我和她仍是同事。（會否提醒同事看你的節目？）隨她喜歡，是個人選擇。」

羅毓儀獲力捧笑到瞓唔着

馮盈盈不介意被羅毓儀將底褲笠頭，可以玩到沒底線，她們試過被顏料、麵粉照頭淋。有指羅毓儀獲高層點名力捧，變大膽整蠱前輩？她笑說：「開心到忍唔到笑，拍節目前已收到風獲力捧，所以每分每秒都笑，笑到瞓唔着！」

記者：林蘊兒