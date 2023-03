【開箱】《龍與地下城：盜亦有道》 桌上遊戲改編電影的最佳示範

【明報專訊】經典桌上角色扮演遊戲《龍與地下城》(Dungeons and Dragons,簡稱DnD)自1970年代推出至今,至少兩度改編拍成電影,成績令人慘不忍睹,多得Netflix神劇《怪奇物語》加入DnD元素,令不少非玩家對它有了初步認識,加上新片《龍與地下城:盜亦有道》(Dungeons and Dragons : Honor Among Thieves)推波助瀾,有望把DnD熱潮推向高峰。