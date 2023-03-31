謝洛美溫納重傷後首受訪 「如果重新選擇，我仍會救外甥」

戴安索耶主持特備節目《Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview–A Story of Terror, Survival and Triumph》，將於4月6日首播，美國廣播公司昨日率先公開長約兩分39秒的預告片段，現年52歲的謝洛美溫納重傷後首次接受傳媒專訪，自稱意外發生後，「整個過程都是清醒，因此記得每個細節」。戴安索耶問他，假如可以重新選擇，還會犧牲自己去救別人嗎？「我仍會選擇救外甥」，謝洛美笑說。

外甥以為他必死無疑

根據內華達州警方公布的調查結果顯示，當日謝洛美溫納的外甥亞歷山大費斯（Alexander Fries）到訪瓦肖縣牧場，座駕卻深陷積雪中，他駕駛剷雪車協助清理，完成後疑未有煞車，導致剷雪車往下坡滑動，為免撞向外甥，謝洛美嘗試改變行車方向，結果失手並遭重達1.4萬磅的剷雪車輾過，導致身上多處骨折並大量失血。

亞歷山大亦有受訪，憶述目睹意外發生經過，「謝洛美的鮮血從頭部不斷湧出，我以為他必死無疑」，謝洛美充滿自信地說，這宗意外並不能殺死他，「我雖然失去大量血與肉，但我獲得更多的愛和鈦（金屬）」。說到家人的支持和鼓勵，一向表現堅強的謝洛美終於忍不住留下男兒淚。戴安索耶又問他，如今照鏡可會見到一個全新的自己？他即答：「我看見一個幸運的男人。」

在預告片段中，戴安索耶細數謝洛美的傷勢，包括8條肋骨骨折並刺穿肝臟，肺部凹陷；右膝及左右腳踝碎裂、右肩骨折；臉部、眼窩、下巴、下顎骨折等，聽罷已覺心驚膽顫。為了盡快復元，他在家休養期間，勤做物理治療，據美媒Variety報道，他已答應4月11日出席Disney+節目《舊車大改造》首映禮，如果消息屬實，將會是他傷癒首次亮相公開場合。

亮相《舊車大改造》首映

一向熱心公益事務的謝洛美，早前為Disney+主持一連4集《舊車大改造》，為有需要人士或慈善團體改裝汽車，例如他跟《復仇者聯盟》系列拍檔、新一代「美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）攜手把一輛旅遊巴士，設計成流動娛樂中心，好讓北內華達州的慈善組織Big Brothers Big Sisters，有專屬空間讓義工為兒童提供一對一輔導。除了改裝汽車，謝洛美與安東尼亦重提2008合演《拆彈雄心》的苦樂。節目將於4月12日上架。