第10次巡唱 6月澳門首站 張學友不求破紀錄「見好就收」

學友透露選澳門為巡唱首站，因為澳門場地多，「原先考慮香港為首站，想過戶外演出，但有很多技術問題是戶外場地難於解決，現在只會選在紅館，並已經入紙申請，最快明年2024年舉行」。談到2019年開了233場演唱會，今次會否有壓力？學友笑言：「我不會傻到一定要打破紀錄，見好就收。」

記招前 緊張失眠

學友疫情期間一直籌備音樂劇，是他最大的心願，要待演唱會完成，看反應如何才決定展開新計劃。學友對自己叫座力沒有信心？他說：「做呢行真係無安全感，要有危機感做事就會更好。」學友承認因疫情留在家中有點慌，所以跟團隊傾談要展開工作，最快可以做到就是演唱會，還自爆：「今（昨）日舉行記者會，我前兩日便開始緊張得失眠，壓力來自別人對我的期望。」

娛樂組

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